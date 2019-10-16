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مباحث الجيزة تضبط متهما جديدا ضمن عصابة سرقة الشواذ فى الجيزة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:11 م
مباحث الجيزة تضبط متهما جديدا ضمن عصابة سرقة الشواذ فى الجيزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على متهم جديد، فى واقعة ضبط تشكيل عصابى، لاستدراج الراغبين فى ممارسة الشذوذ، عبر شبكة الإنترنت، وسرقتهم بالإكراه، ليصل عدد المتهمين إلى 5 أشخاص، وتبين أن المتهم الجديد يدعى " محمد. و " سائق توك توك.

 

واعترف المتهمون أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص نشاط الإجرامى فى سرقة ضحاياهم من زوى الميول الجنسية الغير سوية، و يقوم أحدهم بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ، وعند مقابلتهم يستقلون التوك توك الخاص أحدهم ويتوجهون لمنطقة نائية، ويتولون سرقة الضحايا، تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء.

 

واعترف المتهمون بسرقة موظف وشيف، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تكوين كلا من " محمد. ج 23 سنة عاطل، و " أمير. م " 22 سنة عاطل، و فارس. ز " 30 سنة عاطل، و " أحمد. م " 31 سنة عاطل، تشكيلا عصابيا لسرقة ذوى الميول الجنسية الغير سوية، حيث يقوم الرابع بعرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى لممارسة الشذوذ، واستدراج الراغبين فى الممارسة لسرقتهم.

 

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، 3 طلقات، وبحوزة الآخرين أسلحة بيضاء، وتمكن رجال المباحث من القبض على متهم خامس، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


سرقة بالإكراه

ممارسة الشذوذ

الشيخ زايد

أمن الجيزة

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