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ما هو الزهايمر المبكر الذى يصيب الشباب؟

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:00 ص
ما هو الزهايمر المبكر الذى يصيب الشباب؟ الزهايمر المبكر
كتبت فاطمة خليل

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مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف، وهو يؤثر على ذاكرتك وتفكيرك وسلوكك وقد يؤثر على الأنشطة والوظائف اليومية، والزهايمر لا يصيب كبار السن فقط ولكن قد يحدث فى وقت مبكر، فى هذا التقرير نتعرف على مرض الزهايمر المبكر، وفقاً لموقع " hopkinsmedicine".

الزهايمر
الزهايمر
 

ما هو مرض الزهايمر المبكر؟
 

مرض الزهايمر أكثر شيوعًا بين كبار السن، ولكنه قد يصيب الأشخاص أيضًا في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، عندما يحدث مرض الزهايمر لدى شخص ما أقل من سن 65 عامًا، يُعرف باسم مرض الزهايمر المبكر.

معظم أنواع مرض الزهايمر الذي يحدث في وقت مبكر هي نفسها أنواع مرض الزهايمر الذى يصيب كبار السن ولكن هناك بعض الاختلافات البسيطة:

-مرض الزهايمر المشترك، معظم الناس الذين يعانون من مرض الزهايمر في بداية ظهور المرض لديهم الشكل الشائع للمرض ويتطور المرض بنفس الطريقة التي يحدث بها عند كبار السن.

-مرض الزهايمر الوراثي، وهو مرض نادر جدا، حيث تساهم الجينات بشكل مباشر في مرض الزهايمر، يبدأ هؤلاء الأشخاص في إظهار أعراض المرض في الثلاثينيات أو الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر.

 

عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر المبكر
 

الوراثة هو عامل الخطر الوحيد للإصابة بهذا المرض، حيث قد تنتقل الجينات من أحد أفراد العائلة.

الزهايمر المبكر
الزهايمر المبكر

أعراض مرض الزهايمر المبكر
 

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر المبكر، فإن الأعراض تشمل:

-نسيان الأشياء المهمة، وخاصة المعلومات المكتسبة حديثًا أو التواريخ المهمة.

- طلب نفس المعلومات مرارًا وتكراراً.

-صعوبة فى حل المشاكل الأساسية، مثل تتبع الفواتير أو اتباع وصفة مفضلة.

-عدم معرفة التاريخ أو الوقت من السنة.

-عدم معرفة من أين أنت وكيف وصلت إلى هناك.

-مشكلة مع إدراك العمق أو مشاكل الرؤية الأخرى.

-مشكلة في الانضمام إلى المحادثات أو العثور على الكلمة الصحيحة لشيء ما.

-خطأ في وضع الأشياء وعدم القدرة على تتبع خطواتك للعثور عليها.

-سوء الحكم والتقدير على نحو متزايد.

-الانسحاب من العمل والمواقف الاجتماعية.

-التغيرات في المزاج والشخصية.

 

الأعراض اللاحقة للزهايمر المبكر تشمل:
 

-تقلبات مزاجية شديدة وتغييرات في السلوك.

- زيادة الارتباك حول الوقت والمكان وأحداث الحياة.

-الشكوك حول الأصدقاء أو العائلة أو مقدمي الرعاية.

-مشكلة في التحدث أو البلع أو المشي.

-فقدان الذاكرة الشديد.

 

علاج مرض الزهايمر المبكر
 

مرض الزهايمر في الوقت الحالي لا يوجد له علاج، لكن توجد علاجات تعمل على الحفاظ على الوظائف العقلية والسيطرة على السلوك، وإبطاء تقدم المرض.


الزهايمر المبكر

اعراض الزهايمر المبكر

علاج الزهايمر المبكر

اعراض الزهايمر

اعراض الزهايمر عند الشباب

اسباب النسيان

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