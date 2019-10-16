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مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" يواصل فعالياته لليوم الثانى على التوالى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:29 ص
مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" يواصل فعالياته لليوم الثانى على التوالى مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية
كتب محمود راغب

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يواصل المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالى، الذى انطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وذلك فى مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة" بالتجمع الخامس.
 
ويشهد اليوم عقد 10 جلسات تناقش فرص الاستثمار فى مصر وكيفية تحفيزها، وسبل التنمية في إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعى والتصنيع الغذائى والسياحى وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ويشارك فى المؤتمر 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل المشاركين في المؤتمر صباح، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال من أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، وذلك للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، والعمل على تدعيم الروابط بينهم  وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والتي تتطلب إدارة دؤوبة وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها.
 
ويناقش مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.
 
 

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