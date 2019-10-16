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لو فيجارو: إيران تحتجز باحثا فرنسيا‭ ‬ثانيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:08 ص
لو فيجارو: إيران تحتجز باحثا فرنسيا‭ ‬ثانيا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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ذكرت صحيفة لو فيجارو اليوم الأربعاء، أن إيران تحتجز مواطنا فرنسيا ثانيا منذ الصيف، الأمر الذى من المرجح أن يعقد جهود فرنسا لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وطهران.

وأكد مصدران مطلعان على الأمر لرويترز أن رولان مارشال وهو باحث كبير في جامعة سيانس بو محتجز في إيران لكنهما أحجما عن ذكر المزيد من التفاصيل نظرا لحساسية المسألة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.

ومارشال هو زميل للباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية وتحتجزها إيران منذ يونيو. وفي الرابع من أكتوبر قالت إيران إن دعوة فرنسا للإفراج عن فاريبا عادلخاه (60 عاما) يعد تدخلا في شؤونها الداخلية ولن يسهم في حل المسألة.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط بين إيران والولايات المتحدة وسط تزايد حدة التوتر بين الجانبين في الشهور الماضية.

 


ايران

فرنسا

الولايات المتحدة

ماكرون

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