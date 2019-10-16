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لبنان: 8 دول من بينها مصر أبدت كل التجاوب لمساعدتنا فى مواجهة الحرائق

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:03 م
لبنان: 8 دول من بينها مصر أبدت كل التجاوب لمساعدتنا فى مواجهة الحرائق حرائق لبنان
أ ش أ

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 أكدت غرفة العمليات المركزية التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية لمجابهة الكوارث الوطنية، أن عددا من الدول وفي مقدمتها مصر واليونان وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا والأردن وقبرص، أبدت كل التجاوب نحو تقديم المساعدة للبنان في مكافحة الحرائق التي اندلعت بصورة واسعة على مدى اليومين الماضيين.
 
وذكرت غرفة العمليات المركزية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر – في بيان لها مساء اليوم – أن رئيس الحكومة سعد الحريري، قدم أعلى درجات الدعم السياسي، حيث أجرى منذ بداية اندلاع الحرائق اتصالات سريعة مع عدد من الدول المجاورة ودول الاتحاد الأوروبي، في سبيل طلب الدعم لمواجهة هذه الأزمة.
وأشارت غرفة العمليات إلى أن قرار طلب الدعم من قبرص، تم اتخاذه اعتبارا من أول من أمس الإثنين، وأن هذا الدعم لا يزال مستمرا حتى الآن.
 
وأضافت أن الحرائق التي شهدها لبنان ، جاءت ما بين حرائق متوسطة وأخرى صغيرة الحجم، وقد تم إخماد معظمها من قبل فرق الدفاع المدني، وبمؤازرة من الطائرات المروحية التابعة للجيش اللبناني، وكذلك المروحيات الأردنية والطائرات القبرصية، وأن العمل لا يزال مستمرا حتى إطفاء كافة الحرائق في عموم البلاد.
 
 

العمليات المركزية

لبنان

حرائق لبنان

مصر

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