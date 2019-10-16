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لأول مرة فى الجيش المصرى .. قبول دفعة جامعيين فى الكلية البحرية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:01 م
لأول مرة فى الجيش المصرى .. قبول دفعة جامعيين فى الكلية البحرية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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جاء إعلان القوات المسلحة عّن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين، متضمنا قبول بعض التخصصات فى الكلية البحرية، وهى المرة الأولى فى الجيش المصرى، يتم قبول جامعيين فى الكلية البحرية، حيث صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا.
 
وتتضمن للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجى كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية: ( هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الإتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية " بناء سفن " – تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " ) على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى.
 
ولا يتم قبول خريجى الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات .
 
كما يقبل خريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية ( علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار ) على أن يكون الطالب حاصل على المؤهل بتقدير جيد فأعلى، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية (الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات) على أن يكون حاصل على تقدير جيد فاعلى ، كما يقبل خريجيى كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير جيد فأعلى، على أن لا يزيد السن فى الأول من أكتوبر 2019 عن 24 سنة  لخريجى ( العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ) وعن 25 سنة لخريجي كليات الهندسة على ان يكون حاصلاً على المؤهل فى العام 2018/2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية 2 عام ميلادى.
 
 

الكلية البحريه

الجيش المصرى

القوات المسلحة

تنسيق الكليات العسكرية

دفعة جديدة من خريجى الجامعات

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