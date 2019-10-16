كيف كشفت شائعة انتشار «الالتهاب السحائي» إفلاس الجماعة الإرهابية؟

حالة من الإفلاس ضربت إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما ظهر في ترويج قنوات الشرق ومكملين لشائعة انتشار مرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدارس ، الأمر الذي كذبته وزارتي الصحة والتعليم علاوة علي محاضر أقسام الشرطة التي لم تسجل حالة وفاة واحدة بهذا المرض.

من جانها قالت وزارة الصحة في بيان لها أن ما اثير من شائعات حول إصابة أشخاص بالالتهاب السحائى كذب، مؤكدة أنها لم ترصد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس وخاصة محافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة، أنه لا توجد إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، وأن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أن تطعيم الالتهاب السحائى متوفر بوزارة الصحة بالمجان، مؤكدة أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائي الوبائي عن طريق الجهود الوقائية.

وتابعت وزارة الصحة، يتم سنويا تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر

كانت قناتي الشرق ومكملين قد أدعتا منذ قليل احتجاز طفلة بالاسكندرية نتيجة إصابتها بمرض الالتهاب السحائي ، إلا أن الزيارة التي قام بها يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين منذ قليل للطالبة تولاي إيهاب محمد عوض المحجوزه بإحدى المستشفيات الخاصة بالأسكندرية كشفت بعد الإطلاع علي الفحوصات الطبية، أن نتيجة الفحص الإكلينيكي والمعملي للطفلة جاءت لتؤكد إصابتها بالتهاب دماغي غير معدي نتيجة إصابتها بفيروس معوي وليس له علاقة بالالتهاب السحائي.

وناشدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع للجهات المعنية المختصة قبل تداول الأخبار.