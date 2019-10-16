كندا تُعلق تصدير الأسلحة لتركيا بسبب العدوان على الأراضى السورية

كتب محمد جمال

أعلنت الحكومة الكندية، أنها علقت مؤقتا إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيما تلك المتعلقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردا على الهجوم العسكرى الذى تشنه أنقرة ضد الأكراد فى شمال سوريا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

وقالت وزارة الخارجية الكندية فى بيان إن "كندا تدين بشدة توغل تركيا العسكرى فى سوريا".

وأضاف البيان أن "هذا العمل الأحادى الجانب يهدّد بتقويض استقرار منطقة هشة أصلا، ويفاقم الوضع الإنسانى وينال من التقدم الذى أحرزه التحالف الدولى ضد داعش والذى يضم تركيا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتابعت الخارجية الكندية فى بيانها "ندعو إلى حماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فى ذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وتابع البيان "فى ضوء هذه التطورات، علقت كندا مؤقتا إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا".

وأثار الهجوم التركى على المقاتلين الأكراد فى شمال سوريا والذى بدأ الاسبوع الماضى، إدانات دولية، واتخذت دول غربية عدة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، خطوة مماثلة.

وبلغت مبيعات الأسلحة الكندية إلى تركيا فى 2018 ما يقرب من 116 مليون دولار كندى (80 مليون يورو)، وفقا لوزارة الخارجية الكندية.