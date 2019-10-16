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فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:36 م
فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى هانى محسن
كتب إسلام سعيد

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تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد ويمكنها المساهمة بقوة فى زيادة معدلات النمو، لذلك يسعى جهاز تنمية المشروعات لزيادة أعداد المستفيدين من القروض والخدمات بهدف خلق فرص عمل وإيجاد مشروعات جديدة.

هانى محسن شاب دمياطى قال إنه حصل على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة قبل عامين لتكبير ورشة الأثاث الخاصة به، ومع التزاماته فى السداد تمكن من الاشتراك فى المعارض التى ينظمها الجهاز وأصبح لدية القدرة على تسويق منتجه بشكل أفضل.

 

وأضاف محسن، فى حديثه مع "اليوم السابع": "الحقيقة التزمت بالسداد خاصة أن الفائدة كانت 5% فقط وهذا ساعدنى على تكبير مشروعى".


جهاز المشروعات الصغيرة

تنمية المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اليوم السابع بلس

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