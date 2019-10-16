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فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا مدرسة الصالحية للتكنولوجيا
كتب محمود طه حسين

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المدارس التكنولوجية الفنية، فكرة جديدة بدأت وزارة التربية والتعليم التوسع فيها، لتطوير منظومة التعليم الفنى، لخلق فرص عمل للخريجين، وإكسابهم مهارات حقيقية.

الفترة الماضية شهدت تأسيس مدرسة للتكنولوجيا النووية، وأخرى لتكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وأخيرا مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية.

 - مدرسة الصالحية هى أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى مجال تكنولوجيا الزراعية والرى، والإنتاج الحيوانى والداجنى.

ـ تعتمد المدرسة على الشراكة بين الوزارة وشركات القطاع العام والخاص.

ـ المدرسة تنقل تجارب عملية للدارسين والتدريب يتم فى مزارع حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة فى الزراعة والرى.

ـ التدريبات تتم من خلال خبراء من داخل وخارج مصر، وعلى أجهزة حديثة متطورة.

- توفر المدرسة فرص تعيين لأوائل الدفعة والمتميزين بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية فور تخرجهم.

- يحصل الطالب على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملى.

- طلاب المدارس التكنولوجية لهم أولوية التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعى بعد التخرج.


التربية والتعليم

المدارس التكنولوجية

فرص تعيين

كيف تتوسع فى الانتاج الحيوانى

اليوم السابع بلس

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