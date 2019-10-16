فيديوجراف.. قطريليكس تفضح التطبيع القطرى مع إسرائيل

كتب:محمد إسماعيل

كشف فيديوجراف أعدته شبكة قطريليكس المعارضة للنظام القطرى عن جانب من تفاصيل عمليات التطبيع بين قطر وإسرائيل، حيث أشار إلى تحريض قطر ضد دول المقاطعة خلال الأيام الماضية، بعد المباراة التى لعبها المنتخب السعودى مع نظيره الفلسطينى فى القدس، كما ذكر أن المنابر القطرية استغلت صور أداء لاعبى المنتخب السعودى فى المسجد الأقصى لتشن حملة عنيفة.

وأشار الفيديو إلى ما ذكر أنه فضائح لا تنتهى للنظام القطرى، حيث ذكر أن السفير القطرى محمد العمادى هو ضيف دائم فى إسرائيل، وتناول الاتفاقيات التجارية السرية بين إسرائيل وقطر وتركيا، كما تناول التعاون الأمنى بين من أسماهم بدول محور الشر برعاية صهيونية.