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فولكس فاجن تكشف أسباب عدم استثمار مليار يورو بتركيا لعدوانها على سوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:11 م
فولكس فاجن تكشف أسباب عدم استثمار مليار يورو بتركيا لعدوانها على سوريا فولكس فاجن
كتب:محمد إسماعيل

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تناول تقرير تلفزيونى بثه برنامج المانى مهتم بأخبار ولاية سكسونيا فى ألمانيا قرار شركة فولكس فاجن الالمانية الشهيرة فى صناعة السيارات بإعادة النظر فى بناء مصنع جديد فى تركيا، بسبب العدوان التركى على سوريا حيث كان من المقرر أن ينتج أولى السيارات عام 2023

وأكد التقرير التلفزيونى، أن الهجوم العسكرى التركى على سوريا كان تصعيدا غير مبررا وضربة لحقوق الانسان والقانون الدولى، كما نقل تصريحات عن ستيفن ويل رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى، وعضو مجلس الادارة فى شركة فولكس فاجن: "أنا شخصيا لا استطيع أن اتخيل انه فى مثل هذه الظروف أن تستثمر فولكس فاجن حاليا مليار يورو فى تركيا".

 

وأشار التقرير، إلى أن الالغاء الكامل لإنشاء مصنع فولكس فاجن فى تركيا لن يكون بعيدا، فى حال عودة المنافسين فى بلغاريا إلى السباق

 

كانت شركة فولكس فاجن أعلنت اختيارها لتركيا بدلا من بلغاريا موقعا لمصنعها الجديد، بسبب عدد السكان الكبير البالغ 80 مليون نسمة، والمنافسة فى سوق السيارات هناك، إلا أنها تتجه الآن لإلغاء المشروع بالكامل.


تركيا

فولكس فاجن

بلغاريا

العدوان التركى على سوريا

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