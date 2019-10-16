فرنسا: على إيران الامتناع عن أى تقليص جديد لالتزاماتها النووية

رويترز

طالبت فرنسا إيران اليوم، الأربعاء، بعدم الدخول في مرحلة جديدة من التخفيضات "المثيرة للقلق" لالتزاماتها وفقا للاتفاق النووى الذى وقعته مع القوى العالمية عام 2015.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، للصحفيين فى إفادة يومية "يجب على إيران الامتناع عن الدخول فى مرحلة جديدة مثيرة للقلق من الإجراءات التى قد تسهم فى تصعيد التوتر".

كان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، قد قال يوم، الاثنين، إن طهران تعمل على أجهزة الطرد المركزى المتقدمة آى.آر-9 لتخصيب اليورانيوم، ولا تتطرق اتفاقية عام 2015 لهذه النوعية من أجهزة الطرد.