غسل اليدين يحمى من نزلات البرد بنسبة من 16 إلى 23%

كتبت أمل علام

كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى"CDC"، أن غسل اليدين يمثل أهمية كبيرة للوقاية من الأمراض، حيث أنه يجب غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.



اجعل عادة غسل اليدين عادة صحية

وقال المركز ، تنتشر العديد من الجراثيم التي يمكن أن تصيب الناس عندما لا نغسل أيدينا بالصابون والماء النظيف والجاري، هذا هو السبب في أن غسل اليدين مهم للغاية، خاصةً في الأوقات الرئيسية مثل بعد استخدام الحمام، وعند إعداد الطعام، وقبل الأكل ، وبعد السعال أو العطس أو النفخ، مضيفا أن غسل اليدين بالصابون ليس بالأمر البسيط وغير المكلف، ولكنه يمكن أيضًا أن يقلل بشكل كبير من عدد الأطفال الصغار الذين يمرضون، إن تعليم الناس لغسل اليدين يساعدهم ومجتمعاتهم على البقاء بصحة جيدة..



غسل اليدين

تعرف على أهمية غسل اليدين في المجتمع..

أولا: يقلل عدد المصابين بمرض الإسهال بحوالي 23 إلى 40%.

ثانيا: يقلل من التغيب بسبب أمراض الجهاز الهضمي لدى أطفال المدارس بنسبة 29 إلى57 %.

ثالثا: تقليل مرض الإسهال في الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بحوالي 58 %.

رابعا: تقليل أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد، بين عامة السكان بحوالي 16إلى21 %.



اهمية غسل اليدين

وقال المركز، إن غسل اليدين يمكن أن تساعد في منع المرض، مضيفا إن غسل الأيدي يمكن أن يحد من انتشار مرض الإسهال، والجهاز التنفسي، حتى تتمكن من البقاء بصحة جيدة، يعد غسل اليدين بانتظام، خاصة قبل وبعد أنشطة معينة، أحد أفضل الطرق للتخلص من الجراثيم، وتجنب الإصابة بالمرض، ومنع انتشار الجراثيم إلى الآخرين، إنه سريع، وبسيط، ويمكن أن يمنعنا جميعًا من الإصابة بالمرض.

وأوضح" CDC"، إن غسل اليدين بالماء الجارى والصابون مهم لأنه يعتبر حماية لأفراد أسرتك من الأمراض والقضاء على الجراثيم التى تنتشر فى كل مكان.