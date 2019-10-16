سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

غسل اليدين يحمى من نزلات البرد بنسبة من 16 إلى 23%

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 م
غسل اليدين يحمى من نزلات البرد بنسبة من 16 إلى 23% غسل اليدين يحمى من الامراض
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى"CDC"، أن غسل اليدين يمثل أهمية كبيرة للوقاية من الأمراض، حيث أنه يجب غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

اجعل عادة غسل اليدين عادة صحية
اجعل عادة غسل اليدين عادة صحية

وقال المركز ، تنتشر العديد من الجراثيم التي يمكن أن تصيب الناس عندما لا نغسل أيدينا بالصابون والماء النظيف والجاري، هذا هو السبب في أن غسل اليدين مهم للغاية، خاصةً في الأوقات الرئيسية مثل بعد استخدام الحمام، وعند إعداد الطعام، وقبل الأكل ، وبعد السعال أو العطس أو النفخ، مضيفا أن غسل اليدين بالصابون ليس بالأمر البسيط وغير المكلف، ولكنه يمكن أيضًا أن يقلل بشكل كبير من عدد الأطفال الصغار الذين يمرضون، إن تعليم الناس لغسل اليدين يساعدهم ومجتمعاتهم على البقاء بصحة جيدة..

غسل اليدين
غسل اليدين

تعرف على أهمية غسل اليدين في المجتمع..

أولا: يقلل عدد المصابين بمرض الإسهال بحوالي 23 إلى 40%.

ثانيا: يقلل من التغيب بسبب أمراض الجهاز الهضمي لدى أطفال المدارس بنسبة 29 إلى57 %.

ثالثا: تقليل مرض الإسهال في الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة بحوالي 58 %.

رابعا: تقليل أمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد، بين عامة السكان بحوالي 16إلى21 %.

اهمية غسل اليدين
اهمية غسل اليدين

وقال المركز، إن غسل اليدين يمكن أن تساعد في منع المرض، مضيفا إن غسل الأيدي يمكن أن يحد من انتشار مرض الإسهال، والجهاز التنفسي، حتى تتمكن من البقاء بصحة جيدة، يعد غسل اليدين بانتظام، خاصة قبل وبعد أنشطة معينة، أحد أفضل الطرق للتخلص من الجراثيم، وتجنب الإصابة بالمرض، ومنع انتشار الجراثيم إلى الآخرين، إنه سريع، وبسيط، ويمكن أن يمنعنا جميعًا من الإصابة بالمرض.

وأوضح" CDC"، إن غسل اليدين بالماء الجارى والصابون مهم لأنه يعتبر حماية لأفراد أسرتك من الأمراض والقضاء على الجراثيم التى تنتشر فى كل مكان.


غسل اليدين

الحماية من الامراض

غسل اليدين بالماء والصابون

الوقاية من الامراض

غسل اليدين بالماء والصابون لقتل الجراثيم

الاسهال

نزلات البرد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة