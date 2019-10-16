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غرفة المنشآت الفندقية تضع اللمسات الأخيرة لمعايير التصنيف للفنادق لبدء تطبيقها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:00 ص
غرفة المنشآت الفندقية تضع اللمسات الأخيرة لمعايير التصنيف للفنادق لبدء تطبيقها فنادق
كتبت آمال رسلان

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تعمل غرفة المنشآت الفندقية على وضع اللمسات الفنية الأخيرة وبعض التفسيرات والتوضيحات للكود المصرى الموحد للفنادق، ومعايير تصنيف الفنادق الجديدة قبل إرسالها للفنادق لبدء تطبيقها، حيث سيتم منح مهلة للفنادق لتوفيق أوضاعها قبل التطبيق الإجبارى للكود ومعايير التصنيف.

وقال هشام الشاعر عضو غرفة الفنادق، فى تصريحات خاصة، إنه جارى العمل على الانتهاء من اللمسات الاخيرة قبل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، والمقرر عقده فى شهر فبراير المقبل، موضحا أنه من المتوقع أن يتم إرسال الكود والمعايير للفنادق قبل نهاية العام ليكون 2020 هو بداية التطبيق.

وأشار الشاعر إلى أن ما يقوم به أعضاء الغرفة حاليا هاما جدا، حيث يتم دراسة الكود والمعايير بدقة وتلخيص الإجراءات المطلوبة من كل نوع من أنواع الفنادق سواء العائمة أو الثابتة، حتى يكون التطبيق يسير على أصحاب الفنادق، لافتا إلى أن مهلة تطبيق الكود للفنادق ستة أشهر، فى حين المهلة الخاصة بالمعايير تتراوح من عام إلى عامين وفقا لدرجة نجومية الفندق.

وكانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قد أعلنت الشهر الماضى عن الكود المصرى الموحد للفنادق المصرية وهو الكود الأول من نوعه فيما يخص اشتراطات السلامة والأمان، وكذلك معايير تصنيف الفنادق الجديدة التى تمت صياغتها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.


غرفة الفنادق

معايير تصنيف الفنادق

السياحة

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