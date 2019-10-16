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غرفة الغوص تكشف تفاصيل نفوق "درفيل" مصاب فى خليج شرم الميه

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:19 م
غرفة الغوص تكشف تفاصيل نفوق "درفيل" مصاب فى خليج شرم الميه درفيل - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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كشفت غرفة الغوص والأنشطة البحرية عن نفوق الدرفيل المصاب الذى ظهر على مدار الأسبوع الماضى فى مياه خليج شرم الميه، على الرغم من محاولات انقاذه وإسعافه، بعد أن قام بالجنوح على شاطئ الخليج.
 
وقالت الغرفة فى بيان لها إن الدرفيل المصاب الذى تم مشاهدته من قبل المتواجدين بالمنطقة، حيث استمر وجود الدرفيل بنفس الموقع خلال يومى 11 -12 أكتوبر2019 والظهور على سطح الماء والغوص حتى حوالي الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالي، 13 أكتوبر، حيث قام بمحاولة الجنوح على شاطئ الخليج.
 
 وقام على الفور فريق المتابعة بمعاينته تبين تردي الحالة العامة للدرفيل بشكل مرضي ووجود ضعف وهزال شديد للحالة الطبيعية وعلى أثر ذلك تقرر نقل الدرفيل من بيئته إلى أحد أحواض الأسر لمحاولة علاجه، وخلال دقائق تبين بالمتابعة عدم ظهوره على السطح مرة أخرى ونفوقه.
 
وكانت الغرفة قد طالبت اللنشات السريعة واليخوت العاملة بالأنشطة البحرية فى منطقة خليج شرم الميه، بجنوب سيناء، باتخاذ الحيطة والحذر اللازمين والالتزام بالسرعات البطيئة لتجنب إيذاء الدرفيل الذى ظهر خلال اليومين الماضيين فى تلك المنطقة.
 
 

درفيل

البحر الاحمر

شرم الشيخ

غرفة الغوص

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