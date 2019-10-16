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غدا.. عرض فيلم "الممر" على المسرح الرومانى بالمنيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:37 ص
غدا.. عرض فيلم "الممر" على المسرح الرومانى بالمنيا اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات

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أعلنت محافظة المنيا عن عرض فيلم الممر للجمهور غدا الخميس الموافق 17 أكتوبر على المسرح الروماني بكورنيش النيل في تمام الساعة 8 مساء، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر العظيم.

 

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن ذكرى نصر أكتوبر غالية على نفوسنا جميعا، وفيها نتذكر أسباب النصر وكيف دفعنا ثمنًا غاليًا لنسترد أرضنا، ووجب علينا أن نحافظ عليها بالجهد والعرق والعمل لننهض بمصرنا ونبني حاضرًا ومستقبلًا يوفر لنا ولأبنائنا مزيدًا من الراحة والرخاء والطمأنينة، لافتا إلى أن نصر أكتوبر أعاد للشعب المصري كرامته وعزته، ووجه التحية لأرواح الشهداء.


فيلم الممر

نصر اكتوبر

المنيا

محافظة المنيا

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