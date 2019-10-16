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غدا.. افتتاح منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة بحضور وزير التموين

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:24 م
غدا.. افتتاح منطقة لوجستية بمحافظة البحيرة بحضور وزير التموين صورة ارشيفية، وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الخميس، المنطقة اللوچيستية بمحافظة البحيرة، حيث تضم منافذ لبيع منتجات المصانع  وأنشطة لتجارة المنتجات، كما سيتم وضع حجر أساس منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة ومتابعة أعمال المنطقة التجارية بالمحافظة.

كما سيتم تفقد ومتابعة أعمال ومراحل إنشاءات المشروعات الأخرى بالمحافظة، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى   مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتنمية التجارة الداخلية، مشيرا إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية لتنمية التجارة، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والأسواق التجارية ،وأن هناك نحو 18 فرصة استثمارية تم طرحها بالفعل فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن السجل التجارى والعلامات التجارية يعتبران من أهم ما يقدمه جهاز تنمية التجارة الداخلية لجذب المستثمر سواء محلى أو أجنبى.


التموين

منطقة لوجستية

منافذ بيع المنتجات

البحيرة

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