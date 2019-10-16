عمومية "الحديد والصلب" ترفض اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى الماضى

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن رفض الجمعية العامة العادية للشركة، القوائم المالية عن العام المالى 2018/2019، وذلك فى ضوء ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، على أن يتم إعادة العرض على الجمعية العامة خلال شهر بعد تصويب ما أثير بالجمعية على قوائم التكاليف.

كما قررت الجمعية، بحسب بيان للبورصة المصرية، تأجيل النظر فى استمرارية الشركة إعمالاً بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لحين اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو لعام 2019.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد أعلنت عن تحقيق خسائر بلغت 1.24 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى (2018-2019)، مقابل خسائر بلغت 899.6 مليون جنيه بالعام المالى السابق له.

وحققت الشركة إيرادات خلال أول شهرين من العام المالى الجارى (يوليو- أغسطس) بلغت 187.86 مليون جنيه.