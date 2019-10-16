علامات تكشف عن الإصابة بالتهاب المثانة..منها كثرة التبول

كتبت فاطمة خليل

التهاب المثانة من الالتهابات الشائعة التى تصيب كثير من الناس، وعادة ما يكون بسبب التهاب المسالك البولية، ولكن بمجرد تشخيصه يمكن علاجه بسهولة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز علامات الإصابة بالتهاب المثانة، وفقاً لموقع "Doctor".

التهاب المثانة شائع بشكل لا يصدق وسوف تصاب به نسبة تصل إلى 40 % من النساء في حياتهن، فالنساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المثانة أو عدوى المسالك البولية المتكررة لأن لديهم مجرى البول أقصر، لذلك يمكن للبكتيريا الوصول إلى المثانة بشكل أسرع.

وعلى الرغم من أن التهاب المثانة ليس خطيراً وغالبًا ما يتلاشى في غضون بضعة أيام، إلا أن التهاب المثانة يمكن أن يؤدي إلى إصابة أكثر خطورة في الكلى، لذلك إذا استمرت الأعراض يجب زيارة الطبيب لعلاجها.

أعراض التهابات المثانة الشائعة



يمكن أن يأتي التهاب المثانة بعدد من الأعراض التى تشمل:

-حرقان أو ألم أثناء التبول.

-كثرة التبول.

-بول غائم ذو رائحة كريهة.

-ألم فوق عظمة العانة مباشرة.

-قد لا تعاني النساء المسنات من أعراض سوى الضعف أو الحمى.

-قد يكون الدم مرئيًا في بعض الأحيان.

-الأطفال تحت سن الخامسة غالباً ما يكون لديهم أعراض أقل وضوحًا، مثل الضعف والتهيج وانخفاض الشهية والقيء.