عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام.. أبرزها الحديد والصلب

كتب عبد الحليم سالم

بدأت الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة الخاسرة العام المالى 2018-2019 حيث تم عقد عدد من الجمعيات، إضافة إلى تحديد مواعيد عقد الجمعيات لبعض الشركات الخاسرة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يومى 21 و23 اكتوبر الجارى.

ووفق جدول الجمعيات سيتراس المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية، جمعيتى شركتى النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة يوم 21 اكتوبر الجارى وهما نجحتا فى تخفيض الخسائر بشكل كبير.

ووفق الجدول سيتم عقد جمعيات شركات مطابع محرم وراكتا والنقل والهندسة، بالإسكندرية يوم 23 أكتوبر الجارى، لاعتماد ميزانيات الشركات عن العام المالى الماضى.

جدير بالذكر أن من أبرز الشركات الخاسرة، ميتالكو، والنصر للمواسير والنصر للمطروقات والنحاس المصرية التابعة للقابضة للصناعات المعدنية بجانب شركة الحديد والصلب التى تم عقد جمعيتها العمومية والتى ارتفعت خسائرها 63% خلال العام المالى 2018-2019، وبلغت 1.465 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 899.61 مليون جنيه بالعام المالى السابق له.

وحققت الشركة خلال العام المالى الماضى مبيعات بلغت 1.24 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.62 مليار جنيه بالعام المالى السابق له.

كما تم عقد الجمعية العمومية لشركة النصر للتعدين، وهى من الشركات الرابحة.