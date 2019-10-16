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عضو بمجلس النواب الأمريكى: مصر ستظل شريكا محوريا لا غنى عنه للولايات المتحدة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:57 م
عضو بمجلس النواب الأمريكى: مصر ستظل شريكا محوريا لا غنى عنه للولايات المتحدة الدكتور مصطفى مدبولى ونائب الرئيس الأمريكى
كتبت هند مختار

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أشاد مايكل ماكول، زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بما حققته مصر من نجاح على الصعيد الاقتصادي..مؤكداً أن مصر ستظل شريكاً محورياً لا غنى عنه للولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى واشنطن اليوم، بحضور السفير المصرى ياسر رضا.

وتم استعراض الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الجماعات المتطرفة، وما تحقق على مدار السنوات الماضية من نجاح فى دحر الإرهاب.

وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء، التطورات الاقتصادية فى مصر على مدار الفترة الماضية، وما حققته من إنجازات على صعيد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، نجح فى تحقيق المستهدف منه، وأصبح نموذجاً يحتذى فى التطبيق الأمثل لبرامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد مدبولى أن الحكومة عملت على توفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال برامج دعم نقدى، وسلعى، وإسكان اجتماعى، وغيرها من البرامج.

وعقّب ماكول بأنه يعد نفسه من الأصدقاء الداعمين لمصر، ولدورها الإقليمى المهم، وسوف يستمر فى دعمها فى الكونجرس، مشيراً إلى الزيارات التى قام بها إلى مصر من قبل، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى وما لمسه من رؤية وقيادة يتمتع بها الرئيس، مؤكداً أن مصر ستظل شريكاً محورياً لا غنى عنه للولايات المتحدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وصل فجر أمس "بتوقيت واشنطن"، إلى العاصمة الأمريكية على رأس وفد وزاري، للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التى تعقد فى واشنطن فى الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري.

 


رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

الولايات المتحده الامريكيه

مجلس النواب الامريكى

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