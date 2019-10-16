طولهم 89 سنتيمتر.. مأساة 3 أشقاء من قصار القامة بالشرقية.. وهذا مطلبهم

الشرقية – إيمان مهنى

طولهم أقل من 100 سنتمتر، يعانون الكثير من المشكلات الاجتماعية والصحية، لديهم قدرات وعزيمة لمواجهة هذه الصعاب والتأقلم معها وأحيانا يقفون عاجزين أمام إحباطات خارجة عن إرادتهم، هم ثلاثة أشقاء من محافظة الشرقية.

فى منزل عبدالسميع محمد يوسف بقرية السماكين الغرب مركز الحسينية ، العامل البسيط بالرى ، يعيش أبناؤه الثلاثة أكبرهم محمد 28 سنة وأمال 23 وكريمة 18 سنة، وهم من قصارى القامة، حيث يبلغ طولهم 89 سنتمتر، والذين يعبرون عن قصة تحدى كبيرة، فى محاولة الحصول على فرصة عمل يعيشون منها.

بدأت أولى فصول التحدى بعد وفاة الأم قبل 11 سنة، التى كانت حائط السند التى يعتمدون عليهم بشكل كلى فى حياتهم، من توصيل للمدارس والاهتمام بشئونهم وغيرها، ليقرر الأطفال آنذاك مواجهة الحياة وتحقيق حلم والديهم فى الحصول على مؤهلات عالية، واستكملت أمال هذه الطفلة دور والدتها فى رعاية والدها وشقيقته الصغرى، بالإضافة إلى الأعمال المنزلية التى هى شاقة على طفل، بالإضافة إلى الدراسة لتحصل على ليسانس الشريعة الإسلامية، وكذلك محمد الذى قرر تحمل مشقة السفر والمواصلات لاستكمال تعليمه ليحصل على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر بالزقازيق، ومازالت الصغرى كريمة تستكمل طريقها كطالبة فى الثانوية العامة.

يقول محمد لـ "اليوم السابع"، عانيت الكثير بسبب النظرات السطحية للمجتمع لحالات قصارى القامة، إننى كشخص متصالح مع نفسى وأوجه الحياة بنفسى، لكن حلمى هو إعادة نشر ثقافة المجتمعية بقبول الآخر والاعتراف بحقوقنا التى يكفلها القانون والدستور، توفير وتسهيل السبل للعيش بصورة كريمة.

وأكد أنهم قصارى القامة، نواجه الكثير من الصعوبات، فلا يوجد وسيلة مواصلات تناسب حالتنا، حال التنقل لأى مكان خارج القرية، احتاج إلى مواصلة خاصة، أو ملابس متوفرة، قائلا: "كل الأشياء العامة لا يوجد فيها ما يناسبنا كأشخاص فى المجتمع"، بالإضافة إلى رفض الكثيرين أصحاب العمل تشغلينا بسبب النظرة السطحية لنا، سنوات طرقت فيها كل الأبواب للبحث عن العمل وقدمت فى العديد من المسابقات حيث نعد ضمن الـ 5%، إلا أننا لم يصبنا الدور ، الأمر الذى أصابنى وشقيقتى بالإحباط .

وأضاف : "تقدمنا للانتفاع بمعاش تكافل وكرامة كإعانة على تكاليف الحياة ذلك منذ عام، واكتشفت بعد عدة شهور أننى مرفوض طبياً الأمر الذى أذهلنى، وعندما تظلمت فى القومسيون الطبى وأعيد الكشف أقر بنطاق الشروط عليا، وتم إدارجى على الكشوف إلا أننى مازالت فى انتظار تحقيق الحلم منذ شهور.

وناشد محمد عبدالسميع محمد يوسف وشقيقتاه أمال وكريمة، وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف معاش التكافل والكرامة الخاص بهم ، للعيش بصورة كريمة.

للتواصل مع الحالة 01018607253



الأشقاء الثلاثة من قصاري القامة



محمد

كريمة

أمال