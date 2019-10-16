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طقس الخليج.. معتدل بالبحرين والكويت.. أمطار بالسعودية.. وصحو بالإمارات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. معتدل بالبحرين والكويت.. أمطار بالسعودية.. وصحو بالإمارات درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نسبيا، وسط أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء بالسعودية ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حسن بوجه عام ولكنه رطبا نسبيا خلال الليل، وتصل درجة الحرارة: العظمى 34 مئوية.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة الجوف،الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، فى حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية، وتصل العظمى 37 درجة.

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الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم وغداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الغربية، وقد يتشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتصل درجة الحرارة إلى، وتصل العظمى إلى 34 درجة.

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا و حار و طقس رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 37 درجة مئوية. 

الكويت

 

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السعودية

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