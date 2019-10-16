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طرق طبيعية لتنقية الشرايين فى الجسم.. اعرفها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:05 ص
طرق طبيعية لتنقية الشرايين فى الجسم.. اعرفها تعب الشرايين
كتبت فاطمة ياسر

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الإصابة بانسداد في الشرايين من الأمراض الصعبة التي يجب علاجها بأقصى سرعة ممكنة، لأنها تزيد من فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية المختلفة، وأهمها أمراض القلب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تنقية الشرايين، وذلك وفقا لموقع " health" .

هل تعلم أن تناول لثمرة الأفوكادو يساهم بشكل كبير في تنقية الشرايين، لأنها تعمل على تنظيم نسبة الكولسترول في الدم وتحد من تعرضه للارتفاع، كما أنه من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المختلفة الهامة لجسم الإنسان.

من أفضل الأطعمة لمرضي انسداد الشرايين هي القرنبيط، فهو من الأطعمة الساحرة التي تساهم بشكل كبير في تنقية الشرايين والتخلص من هذه المشكلة وهي تعرضها للانسداد، ولذا لا تتردد في تناولله فهو من الأطعمة المفيدة لك ولصحتك، ويعد من الأطعمة التي تساعد في إزالة التوتر والإجهاد والقلق.

المكسرات وخاصة اللوز وعين الجمل الذي يحتوي علي  العديد من العناصر الهامة للجسم كالألياف والبروتين والماغنسيوم،  فتناولك لحفنة يوميا منهم يساهم في تنقية الشرايين.

ومن أفضل التوابل التي تساهم بشكل كبير في تنقية الشرايين في الجسم هي الكركم لأنه يحتوي على مواد مضادة للالتهابات  وهذا يجعله يقلل من فرص التعرض للإصابة بالجلطات، ولذا ينصح بوضعة علي جميع الأطعمة أثناء الطهي.

 


الشرايين

تنقية الشرايين

طرق طبيعية لتنقية الشرايين

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