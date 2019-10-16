ضبط 14 قضية تسلل غير شرعية وتزوير عبر المنافذ

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا أبرزها تهريب (ملابس أجنبية الصنع– حديد خردة- معدات لصناعة المطاط- معدات مستعملة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (مليون وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهاً).

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط قضية تهريب (14 ألف قطعة كتر ونصل معدنى)، وضبط (65) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مرورية، تسول، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، سرقة)، وضبط (1026) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (239) حكم قضائى متنوع، وضبط 14 قضية فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع المنافذ.