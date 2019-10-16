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ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش فى مداهمات أمنية للسحر والجمال

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:28 م
ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش فى مداهمات أمنية للسحر والجمال حملة أمنية-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.
 
وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) لاتجاره فى المواد المخدرة متخذاً من المدينة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (35 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.
 
 

السحر والجمال

هاربون من الاحكام

خارجون عن القانون

حشيش

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