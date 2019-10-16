ضبط عصابة ترويج المخدرات بالمثلث الذهبى فى شبين القناطر

القليوبية –فريق المحافظات

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين كونوا عصابة لترويج المخدرات بين محافظتى المنوفية والقليوبية عقب شرائها من المثلث الذهبى لتجارة المخدرات بشبين القناطر، حيث عثر بحوزتهم على نصف كيلو هيرويين ودراجة نارية مسروقة وسلاح نارى خلال توجههم من شبين القناطر للمنوفية لتوريج الهيروين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق وإرسال حرز المخدرات للمعمل الجنائى لفحصه.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بتمكن الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من :"حسن. ع" عاطل و"محمود س " و"عبد الله س ع" عاطل وجميعهم من محافظة المنوفية وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 680 جنيها وعدد 3 هاتف محمول حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4155 لسنة 2019 م جنح مركز منوف منوفية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 19606 لسنة 2019 م جنح مركز شبين القناطر.