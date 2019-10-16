ضبط شخص اخترق 23 صفحة بالفيس بوك لابتزاز أصحابها بالمال وعدم التشهير بهم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر بإرتكاب 23 واقعة نصب وإحتيال على المواطنين وإختراق حساباتهم الشخصية على موقع الفيس بوك بقصد إبتزازهم.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من ثلاث مواطنين بتضررهم من قيام القائم على إدارة إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك "، والمعنونة "حورس" مستخدمى أرقام هواتف "محددة" للنصب عليهم وإيهامهم بقدرتهم فى الحصول على حجز رحلات سياحية بأسعار مخفضة من خلال التعاقد مع الفنادق السياحية، وعقب ذلك قام بإختراق الحسابات الخاصة بهم والتحصل منها على بياناتهم وصورهم الشخصية وإبتزازهم مادياً.

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة عن قيام (شخصان – مقيمان بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة – لهما معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيلاً عصايبياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال إحدى الصفحات "محددة" بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للحجز فى الفنادق السياحية، وذلك نظير خصومات مالية كبيرة وتحويل "مبالغ الحجز" عن طريق إحدى خدمات المحمول، وكذا إختراق حساباتهم الشخصية والحصول منها على الصور الخاصة بهم وتهديدهم وإبتزازهم بها لعدم التشهير بهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم إستهداف المتحرى عنهما، حيث تم ضبط أحدهما بمحل إقامته "جارى ضبط الآخر" ، وبالتفتيش تم العثور على (هاتف محمول - لاب توب - "10" خطوط محمول المستخدمين فى إرتكاب الوقائع )، وبفحصهم تبين وجود آثار ودلائل للصفحة المنوه عنها، والتى يقوم بإدارتها من خلال الحساب الشخصى الخاص به، وتبين وجود المحادثات بينه وبين المجنى عليهم للإتفاق على مبلغ الحجز وكذا إيصالات تحويل المبالغ المالية لهم.

وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بقيامه بالإشتراك مع المتهم الثانى "الهارب" بإرتكاب الواقعة، و22 واقعة مماثلة بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.