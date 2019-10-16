ضبط شخصين بمستندات مزورة فى مرور قليوب والقناطر الخيرية

القليوبية – فريق المحافظات

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية شخصين بحوزتهما مستندات مزورة أثناء استخراج رخصة قيادة بمرور قليوب والقناطر الخيرية، وتبين أنهما قاما بشرائها من إحدى السيدات نظير مبلغ مالى وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد رئيس مباحث المرور بضبط كل من "ج .م.س" 29 سنة، بدون عمل ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية، حال قيامه باستخراج رخصة قيادة خاصة بمؤهل دراسى إتمام مرحلة التعليم الثانوى الصناعى، وبفحص الملف والمستندات الترخيصية تم الاشتباه في شهادة المؤهل الدراسي والمنسوب صدورها لإدارة بنها التعليمية، تبين أنها مزورة، وبمواجهة المذكور، قرر أنه قام بشراء تلك الشهادة من إحدى السيدات وتدعي "ك. م .ش" وشهرتها أم ملك نظير مبلغ مالى 4000 جنيه.

كما تم ضبط "م.ش.م" 29 سنة، بدون عمل ومقيم عزبة أبو سنه – دائرة مركز قليوب حال قيامه باستخراج رخصة قيادة بمؤهل دراسي إتمام مرحلة التعليم الثانوي الصناعي تخصص إصلاح وصيانة أجهزة كهربائية، وبفحص الملف والمستندات الترخيصية تم الاشتباه في شهادة المؤهل الدراسي والمنسوب صدورها لإدارة بنها التعليمية، تبين أنها مزورة.

وبمواجهة المذكور قرر أنه قام بشراء تلك الشهادة من إحدى السيدات وتدعى "ك .م . ش" وشهرتها أم ملك نظير مبلغ مالى 4000 جنيه جارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.