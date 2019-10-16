صور .. وفد من كبرى الشركات العالمية يشهد حصاد القطن فى كفر الشيخ

كتب هانى الحوتى

قال المهندس خالد شومان المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر، إن وفد يضم كبرى الشركات العالمية من مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة زار، اليوم الأربعاء، أحد حقول القطن التابعة لإحدى الشركات بمحافظة كفر الشيخ، للتعرف على تجربة الشركة فى تطبيق معايير الاستدامة بزراعة القطن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، موضحا أن الشركات العالمية وضعت إلزام على نفسها بعدم استخدام أى منتجات لا تطبق معايير الاستدامة قبل عام 2022، ولذا فأن الاحتفال اليوم بحصاد أول تجربة فى مصر لزراعة القطن وفقاً لمعايير الاستدامة ببرنامج القطن المستدام BCT.

وأضاف شومان، لـ"اليوم السابع"، أن زيارة وفد الشركات العالمية لحصاد القطن، يؤكد الاهتمام بتطوير زراعة القطن، والالتزام بمعايير الاستدامة، متابعا ولذلك فوجئنا بزيارة رئيس برنامج الاستدامة لمصر فجأة بعد الاستجابة المصرية للالتزام بمعايير الاستدامة، وهو ما سينعكس لحظياً على زيادة الطلب على القطن المصرى، مما يؤدى إلى زيادة أسعار القطن وتشجيع الفلاحين على زراعته.

وأشار شومان، إلى أن الوفد والذى يضم 25 شركة عالمية من أمريكا وإنجلترا والبرتغال منها Mailes &Spenser &john Lewis &Dunerm &Macy’s &Hugo Boss & Chritian Dior & Stella Mc Caitney & Albini & Elvy، أشاد بمحلج القطن المطور بالفيوم، وذلك بعد زيارته أمس للاطلاع على أحدث نظم صناعة الغزل والنسيج وتبادل الخبرات فى هذا المجال.

وسبق أن أوضح خالد شومان، أن برنامج القطن المستدام يتضمن 19 خطوة لتحسين إنتاجية الفدان والتحول إلى القطن المستدام فى مقدمتها إعادة تأهيل المصانع للتوافق مع معاير الصناعة الدولية المستخدمة فى القطن المستدام، وعمل عقود زراعية لمنع التحكم فى الأسواق، واختيار بذور بجودة عالية وتحديد المناطق الملائمة لكل نوع وتفعيل حظر تداول الأصناف بين المحافظات للحفاظ على القطن المصرى من الخلط بالإضافة إلى عمل توعية للمزارعين بمتطلبات واحتياجات كل صنف.

وأضاف "شومان"، أن البرنامج يتطلب تنفيذه هيئة متخصصة للإشراف على البذور وتوزيعها وتحفيز قطاع الغزل والنسيج للاستخدام القطن المستدام فى الصناعة بديلا عن الاستيراد وتحديد المساحات المراد زراعتها من خلال دراسة سنوية لاقتصاديات زراعة القطن والتركيز على برامج ترويج القطن المصرى عالمياً ومنع تقليد العلامات التجارية والغش.



جمعية قطن مصر



وفد الشركات العالمية لحصاد القطن

وفد من كبرى الشركات العالمية