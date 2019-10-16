صور.. نائب وزير الزراعة تفتتح أول مهرجان مصرى لعسل النحل

كتب عز النوبى

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، أول مهرجان لعسل النحل المصرى، تحت رعاية وزارة الزراعة ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بمشاركة 120 شركة مصرية وعربية من تونس وليبيا وعمان واليمن بجانب شركة أفريقية من روندا.

وقالت نائب وزير الزراعة، إن المهرجان يجمع منتجى العسل فى مصر من أجل توفير مشروعات تساهم فى حل مشكلة البطالة بجانب أن هذه المشروعات تساهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد ، مشيرة الى أن وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى قد أصدر قرار وزارى ينظم تلك الصناعة الهامة لتصبح تحت رعاية الدولة ومظلة وزارة الزراعة خاصة أنه كان لا يوجد أي قرار أو تشريع ينظمها فى حين انها تعد من الأنشطة الزراعية، والمهن الهامة التي يمتهنها عدد كبير جدا كما أنه كان طلبا متكررا من النحالين وأصحاب المناحل بضرورة تنظيم تلك الصناعة الهامة.

وأشارت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية الى أنه سيتم ضم جميع النحالين الي الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء جمعية عمومية بعد موافقة هذه الجمعيات وتحديد قيمة السهم لكل طائفة طبقا للمادة رقم 30 من القانون 122 لسنة 1980 للتعاون الزراعي وسيتم إعداد مذكرة قانونية لعرضها علي وزير الزراعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال ضم النحالين للجمعيات الزراعية بجانب بحث تقديم القروض اللازمة لشباب الخريجين الراغبين فى إنشاء مناحل حيث تعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الواعدة من خلال تعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وعوائدها الاقتصادية لفتح أسواق جديدة للمنتجين.