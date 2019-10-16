سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. نائب وزير الزراعة تفتتح أول مهرجان مصرى لعسل النحل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:29 م
صور.. نائب وزير الزراعة تفتتح أول مهرجان مصرى لعسل النحل نائب وزير الزراعة تفتتح أول مهرجان مصرى لعسل النحل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، أول مهرجان لعسل النحل المصرى، تحت رعاية وزارة الزراعة ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بمشاركة 120 شركة مصرية وعربية من تونس وليبيا وعمان واليمن بجانب شركة أفريقية من روندا.
 
وقالت  نائب وزير الزراعة، إن المهرجان يجمع منتجى العسل فى مصر من أجل توفير مشروعات تساهم فى حل مشكلة البطالة بجانب أن هذه المشروعات تساهم فى زيادة الدخل القومى للبلاد ، مشيرة الى أن وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى قد أصدر قرار وزارى ينظم تلك الصناعة الهامة لتصبح تحت رعاية الدولة ومظلة وزارة الزراعة خاصة أنه كان لا يوجد أي قرار أو تشريع ينظمها فى حين انها تعد من الأنشطة الزراعية، والمهن الهامة التي يمتهنها عدد كبير جدا كما أنه كان طلبا متكررا من النحالين وأصحاب المناحل بضرورة تنظيم تلك الصناعة الهامة.
 
وأشارت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية الى أنه سيتم ضم جميع النحالين الي الجمعيات التعاونية الزراعية كأعضاء جمعية عمومية بعد موافقة هذه الجمعيات وتحديد قيمة السهم لكل طائفة طبقا للمادة رقم 30 من القانون 122 لسنة 1980 للتعاون الزراعي وسيتم إعداد مذكرة قانونية لعرضها علي وزير الزراعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال ضم النحالين للجمعيات الزراعية بجانب بحث تقديم القروض اللازمة لشباب الخريجين الراغبين فى إنشاء مناحل حيث تعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الواعدة من خلال تعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وعوائدها الاقتصادية لفتح أسواق جديدة للمنتجين.
 
افتتاح مهرجان العسل (5)
 

افتتاح مهرجان العسل (6)
 

افتتاح مهرجان العسل (4)
 

افتتاح مهرجان العسل (3)
 

افتتاح مهرجان العسل (2)
 

 


منتجى العسل

مهرجان العسل

أسواق العسل

فوائد العسل

الجمعيات الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة تنظم دورة تدريبة حول كيفية إنشاء مناحل للعسل ومنتجاته

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:12 م

كل ماتريد معرفته عن إجراءات الحصول على تراخيص وتشغيل مناحل العسل

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 06:00 ص

صور .."عسل النحل" سر تواجد كاسونجو كابونجو بشبشير الحصة

السبت، 18 أغسطس 2018 10:18 م

رحيق العسل ينسال من أسيوط.. المحافظة تنتج أشهى أنواع عسل النحل وأشهرها الموالح والأعشاب.. الملكات أنواع وأهمها الإيطالى لتحمله درجات الحرارة ولا يترك خليته.. والصباح والعصر أفضل الأوقات لاستخراج أقراص المناحل

الأربعاء، 10 يناير 2018 04:30 ص

فيديو.. تعرف على أنواع عسل النحل الطبيعى .. كيفية استخراجه من الخلايا

الأحد، 03 ديسمبر 2017 03:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة