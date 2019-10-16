صور .. نائب محافظ الإسماعيلية يشهد طابور عرض إحتفالات المحافظة بالعيد الوطنى

الإسماعيلية – جمال حراجى

فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى الموافق 16 من أكتوبر من كل عام، وأحياءا لذكرى إنتفاضة الشرارة الأولى لثورة شعب مصر والإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى، والتى وقعت أحداثها فى مثل هذا اليوم من عام 1951 والتى أتخذته المحافظة عيداً وطنى لها.

شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، مراسم طابور العرض والموكب الذى تم تنظيمه احتفالا بالعيد الوطنى للمحافظة، بالتعاون والتنسيق التام مع مديرية الشباب والرياضة وقطاع الثقافة والقوات المسلحة والشرطة، والذى ضم مجموعة كبيرة من العربات والمركبات التى تحمل نماذج وماكيتات للمشروعات والانجازات التى تحققت بمراكز ومدن المحافظة خلال تلك الفترة.

وحضر مراسم طابور العرض كل من اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة. واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد. والعميد أركان حرب محمد عزازى العسال نائبا عن قائد الجيش الثانى الميدانى. والنواب المستشار عبد الفتاح عبد الله وأشرف عمارة وأحمد بدران البعلى أعضاء البرلمان عن المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

كما شارك فى طابور العرض جمع كبير من طلائع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والكشافة والجوالة وطلاب المدارس وفرقة الموسيقى العسكرية والفرق الفنية والاستعراضية التابعة لقطاعات الشباب والرياضة والثقافة وفرق السمسمية والآلات الشعبية والتربية والتعليم ومكتبة مصر العامة والتضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى



الموسيقى العسكرية



جانب من طابور العرض



نائب المحافظ يشهد طابور العرض



منصة الإحتفال



عرض السيارات



شباب الكراتية



شباب الجوالة



حملة الأعلام



اطفال المدارس