سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. نائب محافظ الإسماعيلية يشهد طابور عرض إحتفالات المحافظة بالعيد الوطنى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:43 م
صور .. نائب محافظ الإسماعيلية يشهد طابور عرض إحتفالات المحافظة بالعيد الوطنى احتفالات محافظة الإسماعيلية بالعيد الوطنى لها
الإسماعيلية – جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى الموافق 16 من أكتوبر من كل عام، وأحياءا لذكرى إنتفاضة الشرارة الأولى لثورة شعب مصر والإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى، والتى وقعت أحداثها فى مثل هذا اليوم من عام 1951 والتى أتخذته المحافظة عيداً وطنى لها.

شهد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، مراسم طابور العرض والموكب الذى تم تنظيمه احتفالا بالعيد الوطنى للمحافظة، بالتعاون والتنسيق التام مع مديرية الشباب والرياضة وقطاع الثقافة والقوات المسلحة والشرطة، والذى ضم مجموعة كبيرة من العربات والمركبات التى تحمل نماذج وماكيتات للمشروعات والانجازات التى تحققت بمراكز ومدن المحافظة خلال تلك الفترة.

وحضر مراسم طابور العرض كل من اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة. واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد. والعميد أركان حرب محمد عزازى العسال نائبا عن قائد الجيش الثانى الميدانى. والنواب المستشار عبد الفتاح عبد الله وأشرف عمارة وأحمد بدران البعلى أعضاء البرلمان عن المحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

كما شارك فى طابور العرض جمع كبير من طلائع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والكشافة والجوالة وطلاب المدارس وفرقة الموسيقى العسكرية والفرق الفنية والاستعراضية التابعة لقطاعات الشباب والرياضة والثقافة وفرق السمسمية والآلات الشعبية والتربية والتعليم ومكتبة مصر العامة والتضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى

 

1- الموسيقى العسكرية
الموسيقى العسكرية

 

2- جانب من طابور العرض
 جانب من طابور العرض

 

3- نائب المحافظ يشهد طابور العرض
نائب المحافظ يشهد طابور العرض

 

4- منصة الإحتفال
منصة الإحتفال

 

5- عرض السيارات
عرض السيارات

 

6- شياب الكراتية
 شباب الكراتية

 

7- شباب الجوالة
شباب الجوالة

 

8- حملة الأعلام
حملة الأعلام

 

9- اطفال المدارس
اطفال المدارس

 

10 فرقة أطفال مكتبة مصر
فرقة أطفال مكتبة مصر

 

 

 

 

 


الاسماعيليه

نائب محافظ الاسماعيلية

العيد الوطنى لمحافظة الاسماعيلية

طابور العرض بالعيد الوطنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة