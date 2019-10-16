سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

صور ..نائب الرئيس الاندونيسى يفتتح المعرض التجارى بحضور 45 شركة مصرية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:58 ص
صور ..نائب الرئيس الاندونيسى يفتتح المعرض التجارى بحضور 45 شركة مصرية عروض الافتتاح
رسالة جاكرتا - رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح نائب الرئيس الاندونيسى محمد يوسف كالا صباح اليوم الأربعاء المعرض التجارى الاندونيسى فى دورته الـ34 بحضور عشرات الشركات المحلية وممثلين عن الشركات من مختلف أنحاء العالم ومنها حوالى 45 شركة مصرية.
 
وتبنى المعرض هذا العام فكرة "التحرك للأمام لخدمة العالم". 
 
وتستورد الشركات المصرية بشكل عام المستلزمات المكتبية والورق والبن والمنتجات الزراعية ضمن منتجات أخرى.
 
6
 
 
وحصلت 3 شركات مصرية على جائزة أحسن مستورد للمنتجات من بين 40 شركة حول العالم. 
 
 
وقال الموقع الرسمى للمعرض التجارى إنه للحفاظ على تحسين أداء الصادرات الوطنية، عكفت وزارة التجارة على دعوة وجلب المشترين والمستثمرين للتوصل إلى اتفاق مباشر مع مقدمى الخدمات والمنتجات الإندونيسيين في معرض التجارة السنوى إكسبو إندونيسيا (TEI).
 
2
والمعرض عبارة عن معرض تجارى دولى يركز على لقاء الشركات مع بعضها، وهو مصمم لتعزيز نمو منتجات التصدير وتوسيع سوق التصدير. 
 
والفكرة الرئيسية لمعرض هذا العام هو "التحرك للأمام لخدمة العالم" للترويج للمنتجات عالية الجودة المصنوعة في إندونيسيا للسوق العالمية، وتطوير شبكات الأعمال ، والاستثمار ، وتقديم عروض متميزة عن أفضل المنتجات الإندونيسية.
 
5
 
إلى جانب المعرض ، يقدم TEI أيضًا سلسلة من الأنشطة الموازية التي تشمل منتدى التجارة والسياحة والاستثمار ، ومطابقة الأعمال ، وتقديم المشورة التجارية ، والمناقشة الإقليمية ، ومهمة التجارة الخارجية والمحلية.
 
IMG-20191016-WA0052

 


جاكرتا

المعرض اندونيسيا التجاري ال٣٤

اندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة