صور ..نائب الرئيس الاندونيسى يفتتح المعرض التجارى بحضور 45 شركة مصرية

افتتح نائب الرئيس الاندونيسى محمد يوسف كالا صباح اليوم الأربعاء المعرض التجارى الاندونيسى فى دورته الـ34 بحضور عشرات الشركات المحلية وممثلين عن الشركات من مختلف أنحاء العالم ومنها حوالى 45 شركة مصرية.

وتبنى المعرض هذا العام فكرة "التحرك للأمام لخدمة العالم".

وتستورد الشركات المصرية بشكل عام المستلزمات المكتبية والورق والبن والمنتجات الزراعية ضمن منتجات أخرى.

وحصلت 3 شركات مصرية على جائزة أحسن مستورد للمنتجات من بين 40 شركة حول العالم.

وقال الموقع الرسمى للمعرض التجارى إنه للحفاظ على تحسين أداء الصادرات الوطنية، عكفت وزارة التجارة على دعوة وجلب المشترين والمستثمرين للتوصل إلى اتفاق مباشر مع مقدمى الخدمات والمنتجات الإندونيسيين في معرض التجارة السنوى إكسبو إندونيسيا (TEI).

والمعرض عبارة عن معرض تجارى دولى يركز على لقاء الشركات مع بعضها، وهو مصمم لتعزيز نمو منتجات التصدير وتوسيع سوق التصدير.

والفكرة الرئيسية لمعرض هذا العام هو "التحرك للأمام لخدمة العالم" للترويج للمنتجات عالية الجودة المصنوعة في إندونيسيا للسوق العالمية، وتطوير شبكات الأعمال ، والاستثمار ، وتقديم عروض متميزة عن أفضل المنتجات الإندونيسية.

إلى جانب المعرض ، يقدم TEI أيضًا سلسلة من الأنشطة الموازية التي تشمل منتدى التجارة والسياحة والاستثمار ، ومطابقة الأعمال ، وتقديم المشورة التجارية ، والمناقشة الإقليمية ، ومهمة التجارة الخارجية والمحلية.