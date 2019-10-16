صور.. محافظ الأقصر يتفقد موقع إحلال وتجديد خطوط الصرف بمنطقة هبوط أرضى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة لتفقد فعاليات إنهاء أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بمنطقة الهبوط بإمتداد شارع التلفزيون بمدينة الأقصر، وذلك بعد مرور شهرين على الأزمة ووقوع هبوط أرضى أدى لتوقف حركة المرور بالمنطقة.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته لواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، حيث تم تفقد منطقة العمل ووجه الشكر للعمال والفنيين والمهندسين بالموقع على المجهود ومتابعة العمل فترات الليل لضمان سرعة انتهاء الأعمال فى وقت قصير.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، عن الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى التى تعرضت للهبوط بشارع التليفزيون، وقد تم بدء التشغيل التجريبى لخط الصرف الذى تم إجراء أعمال الإحلال والتجديد له وذلك بعد مرور شهرين من الزمن على الهبوط، حيث تقدمت الشركة بالشكر لجميع الأهالى ومواطنى مدينة الأقصر على تحملهم توابع أعمال الإحلال من طفح فى مياه الصرف الصحى فى بتلك المناطق، وقدمت الاعتذار للمواطنين على التضرر الذى وقع لهم خلال الفترة الماضية.

وبداية الأزمة ظهرت فى شهر أغسطس الماضي، بحدوث الهبوط الأرضى بإمتداد شارع التلفزيون وهو يعتبر ناتج عن كسر مفاجئ بخط انحدار صرف صحى قطر 700 مم، وذلك نتيجة هبوط بالتربة المحيطة بالخط، وتم على الفور العمل فى إجراءات الإصلاح والتعديلات اللازمة للخطوط بتكلفة قدرها 4 مليون جنيه والتى تم الإنتهاء منها بعد مرور شهرين، حيث أنه تم مؤخراً تغيير خط الغاز الطبيعى وتمت الأعمال فى الكشف عن خط الانحدار وذلك بعد قيام شركة غاز مصر بتعديل مسار خط الغاز والذى كان يتعارض مع خط الانحدار للصرف الصحى وخطوط المياه وتعديل مساره.



محافظ الأقصر يتفقد موقع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بالاقصر

المحافظ خلال جولته لمتابعة إنهاء العمل بمنطقة هبوط أرضى بشارع التليفزيون

قيادات الاقصر يرافقون محافظ الاقصر خلال جولته لمتابعة ختام العمل