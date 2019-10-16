صور.. محافظة سوهاج: بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ5 قرى بمركز البلينا

سوهاج – محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن البدء فى تنفيذ توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ب 5 قرى بمركز ومدينة البلينا، بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي، يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات الاساسية اللازمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا انه تم البدء فى حفر الخطوط الرئيسية لتوصيلها للمنازل، لافتاً الى الانتهاء من توصيلها خلال 18 شهر، مضيفاً انه تم إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لتنفيذ المشروع بتلك القرى.

وأضاف رئيس المركز أن القرى هى بنى حميل وبرديس والسمطا والحلافى والغنيمية، ومؤكداً استمرار العمل لإدخال باقى القرى فى المنظومة لتوفير الخدمات للمواطنين.



بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ ٥ قرى بمركز البلينا



بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ ٥ قرى بمركز البلينا



بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعى لـ ٥ قرى بمركز البلينا