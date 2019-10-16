سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مبادرة لتخفيض سعر اللحوم ضمن برنامج "تعزيز المواطنة" بالمنيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:02 م
صور.. مبادرة لتخفيض سعر اللحوم ضمن برنامج "تعزيز المواطنة" بالمنيا مبادرة تخفيض سعر اللحوم ضمن برنامج "تعزيز المواطنة" بالمنيا
المنيا- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها فى تنفيذ فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" والذى تم إطلاقه فى نسخته الثانية بـ44 قرية من الأكثر احتياجاً على مستوى مراكز المحافظة، لتقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية فى الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، حيث استهدف البرنامج الأسبوع الجاري قرية ريحانة بمركز أبو قرقاص.

 

وأضاف المحافظ، أن الفعاليات بمركز أبو قرقاص تضمنت إطلاق مبادرة "توحيد سعر بيع اللحوم" وذلك بالتنسيق مع محلات الجزارة وتحت إشراف إدارة التموين والطب البيطرى بالمركز ليتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى بين 75-90 جنيها وذلك فى إطار المساهمة فى توفير السلع الغذائية الاساسية بأسعار مناسبة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

وأكد المحافظ أن الهدف من أنشطة لجنة تعزيز المواطنة نشر الوعي الثقافي الذي يعد ركيزة فى بناء الانسان وتنمية المجتمع وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة فى الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة فى إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتى قوامها الأساسى بناء الانسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية.

 

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الانشطة المنظمة بقرية ريحانة شملت تنظيم قوافل طبية تستهدف توقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، وتسليم مساعدات مالية، لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية لمديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

 

وأضاف رئيس المركز أن الفعاليات تضمنت أعمال نظافة ودهانات بلدورات وتمهيد للطرق بالقرية وتركيب كشافات إنارة بالإضافة إلى تنظيم قوافل بيطرية، وتنظم عدد من العروض المسرحية بالتعاون مع قصر الثقافة، وتنفيذ ندوات فنية وتثقيفية وتوعوية للتربية والتعليم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

 

يذكر أن برنامج تعزيز المواطنة يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومى للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجاً بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر ودمج عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كل المجالات.

 

 

برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (5)
برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا 

 

برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (6)
برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا 

 

برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (7)
برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (

 

برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (1)
برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا 

 

برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (2)
برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا 

 

برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (3)
برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا 

 

برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (4)
برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا 

 


المنيا

مبادره تخفيض سعر اللحوم بالمنيا

اخبار المنيا

اسعار اللحوم بالمنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة