صور.. مبادرة لتخفيض سعر اللحوم ضمن برنامج "تعزيز المواطنة" بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها فى تنفيذ فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة" والذى تم إطلاقه فى نسخته الثانية بـ44 قرية من الأكثر احتياجاً على مستوى مراكز المحافظة، لتقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية فى الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020، حيث استهدف البرنامج الأسبوع الجاري قرية ريحانة بمركز أبو قرقاص.

وأضاف المحافظ، أن الفعاليات بمركز أبو قرقاص تضمنت إطلاق مبادرة "توحيد سعر بيع اللحوم" وذلك بالتنسيق مع محلات الجزارة وتحت إشراف إدارة التموين والطب البيطرى بالمركز ليتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى بين 75-90 جنيها وذلك فى إطار المساهمة فى توفير السلع الغذائية الاساسية بأسعار مناسبة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد المحافظ أن الهدف من أنشطة لجنة تعزيز المواطنة نشر الوعي الثقافي الذي يعد ركيزة فى بناء الانسان وتنمية المجتمع وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة فى الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة فى إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتى قوامها الأساسى بناء الانسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الانشطة المنظمة بقرية ريحانة شملت تنظيم قوافل طبية تستهدف توقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية بالمجان، وتسليم مساعدات مالية، لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية لمديرية الشباب والرياضة، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

وأضاف رئيس المركز أن الفعاليات تضمنت أعمال نظافة ودهانات بلدورات وتمهيد للطرق بالقرية وتركيب كشافات إنارة بالإضافة إلى تنظيم قوافل بيطرية، وتنظم عدد من العروض المسرحية بالتعاون مع قصر الثقافة، وتنفيذ ندوات فنية وتثقيفية وتوعوية للتربية والتعليم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

يذكر أن برنامج تعزيز المواطنة يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة المنيا وعدد من مديريات الخدمات والمجلس القومى للمرأة، حيث تستهدف أنشطة وفعاليات البرنامج 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجاً بهدف تعزيز قيم المواطنة وقبول الآخر ودمج عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كل المجالات.



برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا



برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا



برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا (



برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا



برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا



برنامج تعزيز المواطنة بالمنيا