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صور.. فريق حماية الطفل بالأقصر يرصدون حالات الأطفال المعرضين للخطر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:58 ص
صور.. فريق حماية الطفل بالأقصر يرصدون حالات الأطفال المعرضين للخطر جانب من بحث دعم الأطفال المعرضين للخطر فى مدينة طيبة شمالى الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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زار وفد من الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر،مقر مدينة طيبة شمالى المحافظة،وذلك للقيام بأعمال رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر بالمدينة من عدمه، والمساهمة فى تقديم الدعم لهم، حيث ضم الوفد كل من طارق الشحات ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنسق محافظة الأقصر، ونجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر.

وإلتقى وفد حماية الطفل بالأقصر،بالمهندس مصطفى سعيد رئيس مدينة طيبة الجديدة، وإيمان شبيب نائب رئيس الجهاز، وحجاج عبد الوهاب مسئول التنمية بجهاز طيبة، حيث تناول اللقاء التعريف بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، وخط نجدة الطفل 16000 والتعريف بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وتشكيل لجان الحماية العامة والفرعية ودورها وفقا للمادة 97 من قانون الطفل، وحالات الخطر التى يتعرض لها الأطفال وفقا للمادة 96 من قانون الطفل، وتم بحث ما إذا كان هناك حالات رصد لأطفال معرضين للخطر فى المدينة من عدمه.

ومن جانبه أشاد المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز طيبة، بالدور الفعال والحيوى للمجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان الحماية العامة والفرعية، حيث أكد على أهمية التعاون فى رصد حالات الخطر التى يتعرض لها الأطفال فى أى مكان، ليساعد اللجنة العامة والتنفيذيين فى رسم السياسة العامة للطفل الأقصرى بشكل خاص والأطفال بشكل عام.

فيما قالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة الأقصر، أنه يجرى العمل وتنظيم المزيد من الندوات التعريفية بخط النجدة وحماية الطفل، وذلك للمساهمة فى إبراز دور المجتمع المدنى الفعال والنشط كشريك أساسى للوصول للمواطن الأقصري، والتعريف بالخط الساخن لنجدة الطفل.

 

 

فريق حماية الطفل بالأقصر يلتقون برئيس مدينة طيبة لرصد حالات الأطفال العرضين للخطر (1)
فريق حماية الطفل بالأقصر يلتقون برئيس مدينة طيبة لرصد حالات الأطفال العرضين للخطر

 

فريق حماية الطفل بالأقصر يلتقون برئيس مدينة طيبة لرصد حالات الأطفال العرضين للخطر (2)

فريق حماية الطفل بالأقصر يلتقون برئيس مدينة طيبة لرصد حالات الأطفال العرضين للخطر

 

فريق حماية الطفل بالأقصر يلتقون برئيس مدينة طيبة لرصد حالات الأطفال العرضين للخطر (3)
جانب من بحث دعم الأطفال المعرضين للخطر فى مدينة طيبة شمالى الأقصر

 

 

 


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