صور.. عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة

الفيوم – رباب الجالي

شارك الدكتور عدلى سعداوى أستاذ الاقتصاد وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم فى مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأكد سعداوى على هامش مشاركته فى المؤتمر على الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية فيما تتخذه من مسارات، وتطلعها إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والسياسية فى إنهاء هذه الأزمة، فالحقوق المصرية فى نهر النيل ومياهه قضية أمن قومى، وهى قضية كل المصريين لأنها ضرورة حياتهم.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر تناول بالطرح والمناقشة تحليل أبعاد الأزمة وتداعياتها، وكذلك تفاعلات السياسات المصرية تجاه الأزمة على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى استعراض مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة.

كما أوضح أن سعى مصر الحثيث فى الحل الدبلوماسى والسياسى للأزمة، يأتى انطلاقا من حرصها على حقوق الشركاء الأفارقة وتحقيق الأمن والتنمية لجميع الأطراف، على عكس ما بدا من الجانب الإثيوبى فى المماطلة وعدم تفهم للمصالح المشتركة والحقوق التاريخية فى هذا الشأن.

وأشار "سعداوى " إلى أن المؤتمر أكد أن الحقوق المصرية فى مياه نهر النيل هى حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهى قضية أمن قومى ومسألة "حياة ووجود" كما بذلت مصر جهودا حثيثة على المسارين الفنى والدبلوماسى من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدارا لفرص، وفى المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية مما أوصلنا إلى الموقف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة فى هذا الشأن.

واختتم حديثه بأن المؤتمر رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع من دون التوصل لحل توافقى يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف مؤكدًا لا زالت مصر تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية فى إدارة الأزمة، دون أن ينفى ذلك حقها فى اللجوء إلى أية خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي.



عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة



عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة



عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة



عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة