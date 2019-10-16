سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:01 م
صور.. عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة
الفيوم – رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور عدلى سعداوى أستاذ الاقتصاد وعميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم فى مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

 

وأكد سعداوى على هامش مشاركته فى المؤتمر على الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية فيما تتخذه من مسارات، وتطلعها إلى نجاح الجهود الدبلوماسية والسياسية فى إنهاء هذه الأزمة، فالحقوق المصرية فى نهر النيل ومياهه قضية أمن قومى، وهى قضية كل المصريين لأنها ضرورة حياتهم.

 

وأشار إلى أن هذا المؤتمر تناول بالطرح والمناقشة تحليل أبعاد الأزمة وتداعياتها، وكذلك تفاعلات السياسات المصرية تجاه الأزمة على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى استعراض مسارات الحركة المستقبلية والبدائل المتاحة.

 

كما أوضح أن سعى مصر الحثيث فى الحل الدبلوماسى والسياسى للأزمة، يأتى انطلاقا من حرصها على حقوق الشركاء الأفارقة وتحقيق الأمن والتنمية لجميع الأطراف، على عكس ما بدا من الجانب الإثيوبى فى المماطلة وعدم تفهم للمصالح المشتركة والحقوق التاريخية فى هذا الشأن.

 

وأشار "سعداوى " إلى أن المؤتمر أكد أن الحقوق المصرية فى مياه نهر النيل هى حقوق ثابتة تاريخيا، وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهى قضية أمن قومى ومسألة "حياة ووجود" كما بذلت مصر جهودا حثيثة على المسارين الفنى والدبلوماسى من أجل الوصول لحلول منصفة وعادلة لجميع الأطراف، ولم يكن هناك إهدارا لفرص، وفى المقابل كانت هناك مماطلة إثيوبية طوال السنوات الماضية مما أوصلنا إلى الموقف الراهن، ولم تبد إثيوبيا تفهما للمصالح والحقوق المصرية الثابتة فى هذا الشأن.

 

واختتم حديثه بأن المؤتمر رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع من دون التوصل لحل توافقى يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف مؤكدًا لا زالت مصر تتمسك بالخيارات السياسية والدبلوماسية فى إدارة الأزمة، دون أن ينفى ذلك حقها فى اللجوء إلى أية خيارات أخرى تضمن حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي.

 

عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة (2)
عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة 

 

عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة (3)
عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة 

 

عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة (4)
عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة 

 

عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة (5)
عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة 

 

عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة (1)
عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يشارك فى مؤتمر سد النهضة 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

سد النهضة

دول حوض النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل البرلمان: أول اجتماعات اللجنة الخاصة لمناقشة بيانات الحكومة حول سد النهضة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:30 ص

خبراء: إثيوبيا وضعت العراقيل منذ بداية مفاوضات سد النهضة.. وهدفها المماطلة والتسويف.. وزير الرى فى عهد الإخوان كان سلبيا.. وبناء السد بالمواصفات الأحادية تهديد للأمن الإنسانى لشعبى مصر والسودان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:00 م

أبو الغيط عن أزمة سد النهضة: مسألة حساسة جدا.. وإثيوبيا غير ملتزمة بالاتفاقات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:55 م

فى مؤتمر " سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى".. الخبراء: هذه قضية الشعب المصرى لأنها أمن قومى مباشر.. وحياة الشعوب ترتبط وجودًا وعدمًا بالمياه .. ولابد من التحرك على صعيد القانون الدولى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة