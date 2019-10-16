صور.. عضوات وفد اليونيدو يرسمن صورة جميلة لمزارعات جنى القطن بكفر الشيخ

عبرت المزارعات بمحافظة كفر الشيخ عن فرحتهن بسعادة عضوات وأعضاء وفد اليونيدو ،لمتابعتهن أثناء جني القطن صنف "جيزة ٩٢"، والمنزرع بمزرعة مسير قطاع الإنتاج بسخا،ومتابعة عملية الحلج للقطن الذي جنته المزارعات.

قالت سعاد محمد علي، مزارعه، إنها تشعر بسعادة كبيرة، لأنه رأت الفرحة والسعادة في عيون الأجنبيات ،وهن يتزاحمن للتصوير معهن أثناء جني للقطن ، ومنهن من أمسكن بالقطن المصرى، والتقطت عدد من الصور، وتم ارسالها لأصدقائهن.

وأضافت مريم عمر سعد،مزارعه، للـ "اليوم السابع"، أنها تشعر بالفخر لمشاركة عضوات اليونيدو، فى عمليات الجنى، والإعجاب بالقطن المصري، وكانت تتمنى وجود كل المزارعات فى الحقل، ليروا فرحة الأجانبيات، وكأنهن لم يرين عمليات جنى القطن من قبل، متمنية أن يعود القطن المصري لسابق عهده.

وعلى جانب أخر عبرت عدد من عضوات وفد اليونيدو، عن سعادتهن برؤية المزارعات وهن يجنين القطن، وملبسهن الجميل، وما وضعنه على رؤسهن من غطاء، لحمياتهن من حرارة الشمس، مؤكدات أنهن لم ترين منظر أجمل من هذا المنظر البديع ، سيدات يجنين القطن وسط زراعات القطن بألوان متعددة مابين الابيض لون القطن، والزهور بلونها الاصغر،والنباتات بلونها الأخضر ،وعود القطن بلونه البني ، لوحة فنية جميلة.

وأكد الدكتور وليد يحى، رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن بسخا ،أن هذه المبادرة تهدف إلى وضع القطن المصري في مكانه على الخريطة القطنية العالمية وعودة القطن المصري إلى عرشه ومكانته العالمية.

وأضاف يحي، أنه في هذه المبادرة تهدف طوال الموسم إلى إقامة العديد من الندوات والتدريبات بالمحافظات المنتجه القطن لإيصال افضل التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القطن وكيفية. قيام المزارع بها للحصول على أعلى إنتاجية الفدان، ومن أهدافها تقليل نسب الملوثات في القطن المصري ومن اهمها عدم حياكة الأكياس بخيوط السيزال والتي تلوث القطن المصري، وتضيف عيوب في نسيج القماش الخارج منه.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، والدكتور حمدي جامع ، وكيل وزارة الزراعة ،والمهندس حسن أبو جازية ، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة بكفر الشيخ ،وعدد كبير من أساتذة الجامعات وأصحاب شركات الغزل والنسيج، وكبار المزارعين بالمحافظات.

وأضاف الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعة. والمتابعة بوزارة الزراعة،أن حضور يوم المشاركة والاحتفالية حول صنف القطن جيزة ٩٢ المنزرع بمزرعة أول مسير قطاع الإنتاج، هذا اليوم من الأيام التي نحتاجها كثيرا، مؤكداً أن شركة الكان التي قامت بزراعة هذا الصنف في هذه المنطقة، ووجهوا لدعوة لشركات القطن العالمية لمشاهدة هذا الصنف على الطبيعة أثناء جنيه، وكان من الملاحظ انبهار االحضور بما رأوه من كثافة إنتاجية وجودة القطن الذي يتم جنيه، وقاموا بتجميع عينات منه، وأجروا لها عمليات الحليج، وكانت النتائج مبهرة،لتمتع هذا الصنف بجميع الصفات الجيدة المرغوبه لدى الشركات الحاضرة واثنوا ثناء حسنا، على ماشاهدوه .

وقال الشناوي ،نوجه الشكر وكان للعاملين بمعهد بحوث القطن والباحثين الذين أعطوا لهذه الدولة العزيزة مصر، وأهدوا هذه الأصناف الجيدة إلى الدولة. ولا نغفل في هذا المحفل، شهادة الشركات العالمية الحاضرة بتقديم خالص الشكر لمعهد بحوث القطن ونتمنى إن شاء الله الاستمرار في هذا العطاء في المستقبل.

قال الدكتور محمد نجم،نائب رئيس الاتحاد العالمي لبحوث القطن والأستاذ بمعهد بحوث القطن، اليوم يوجد اكثر من ٢٥ من كبار رجال صناعة الغزل والنسيج وتجار التجزئة العالمية ليروا بأنفسهم تداول القطن المصري بداية من الزراعة وطريقة الجني اليدوي، وبالأمس كانوا في زيارة لمحلج الفيوم ليورا خلو القطن المصري من الشوائب وبه نظام التتبع.

وأكد نجم ،أن الهدف من دعوة الحضور زيادة صادرات القطن المصري سواء خام أو غزل أو اقمشة، ونتمنى أن يكون هناك توطين لصناعة القطن المصري في مصر، وأن تكون الجهات المسؤلة عن زراعة القطن على قدر المسؤلية في ثبات المساحة المنزرعةعاماً بعد عام،لأن عدم ثبات المساحة يقلق المستوردين العالميين للقطن المصري.

وأضاف نجم، ان قطن حيزة٩٢ أعلى أصناف العالم متانة ،ولا يوجد صنف يضاهي متانته، وسعره أعلى من اسعار قطن البيمه الأمريكى بحوالي ضعف السعر، ويزرع خصيصا لشركة الكان وهذا القطن تم زراعته ضمن مبادرة نحو قطن أفضل بما يعني ان جميع المعاملات الزراعية التي تمت عليه موثقة، ومؤكدة ،وبها سجلات خاصة بها ،وتؤدي لقلة استخدام مياه الري وخفض المبيدات الزراعية وتقليل نسبة السماد المستخدم ،بما يحافظ على البيئة، والموارد الطبيعية والمساحات المنزرعة.

وأضاف المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لجمعية قطن مصر، أن الهدف من التواجد بزراعات القطن ،للترويج للقطن المصري محليا وعالميا، واستجابة لمطلب كبار شركات التجزئة العالمية منذ عام، وتم التنسيق مع اليونيدو "هيئة الامم المتحدة للتنمية الصناعية" للبدءفي تطبيق اشتراطات الاستدامة الكاملة للقطن المصري طبقا لمعايير"pci"، ودليل على الاهتمام العالمي بتطبيق هذه الشروط على القطن المصري، لأن العملاء على مستوى العالم يطلبون أفضل منتجات مصنوعه من أفضل قطن في العالم ،مزروع بشروط الاستدامة للحفاظ على البيئة، والمياه ومستوى المعيشة والمبيدات.

وأضاف شومان ان رؤية الوفود العالميين لجني القطن له تأثير مباشر على زيادة الطلب والسعر والكمية المنزرعة، مما يعود على الفلاح المصرى.