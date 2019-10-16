صور.. "عزل ترامب" يسيطر على مناظرة المرشحين الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

انطلقت المناظرة الرئاسية بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات 2020، والتى تسبق انتخابات الحزب الداخلية لاختيار مرشح نهائى لخوض السباق الانتخابى أمام الرئيس دونالد ترامب الذى يطمح فى الفوز بولاية رئاسية جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.



جانب من المناظرة



ويتنافس فى السباق الداخلى للحزب الديمقراطى عدد من نجوم السياسة الأمريكية، وفى مقدمتهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وبيرنى ساندرز، وغيرهم.

وهيمنت مكالمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الأوكرانى زيلينسكى، التى تعصفت بالبيت الأبيض ودفعت النواب الديمقراطيين لفتح تحقيق يهدف لعزل ترامب للاشتباه باستغلاله السلطة على مناظرة المرشحين الديمقراطيين اليوم.

وتزامنا مع المناظرة، تظاهر عدد من أنصار الرئيس دونالد ترامب " الجمهوريين" دعما له لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.



جو بايدن و إليزابيث وارين



جو بايدن وإليزابيث وارين وبيتى باتتيج



جو بايدن وبيرنى ساندرز وإليزابيث وارين



جو بايدن وسط المرشحين الديمقراطيين



جو بايدن



مناظرة الديمقراطيين