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صور.. "عزل ترامب" يسيطر على مناظرة المرشحين الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:21 ص
صور.. "عزل ترامب" يسيطر على مناظرة المرشحين الديمقراطيين لرئاسة أمريكا المرشحون الديمقراطيون
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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انطلقت المناظرة الرئاسية بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين لانتخابات 2020، والتى تسبق انتخابات الحزب الداخلية لاختيار مرشح نهائى لخوض السباق الانتخابى أمام الرئيس دونالد ترامب الذى يطمح فى الفوز بولاية رئاسية جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

جانب من المناظرة
جانب من المناظرة


ويتنافس فى السباق الداخلى للحزب الديمقراطى عدد من نجوم السياسة الأمريكية، وفى مقدمتهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وبيرنى ساندرز، وغيرهم.

وهيمنت مكالمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الأوكرانى زيلينسكى، التى تعصفت بالبيت الأبيض ودفعت النواب الديمقراطيين لفتح تحقيق يهدف لعزل ترامب للاشتباه باستغلاله السلطة على مناظرة المرشحين الديمقراطيين اليوم.

وتزامنا مع المناظرة، تظاهر عدد من أنصار الرئيس دونالد ترامب " الجمهوريين" دعما له لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

جو بايدن و بيرنى ساندرز
جو بايدن و إليزابيث وارين

 

جو بايدن وبيرنى ساندرز ووارين وبيتى باتتيج
جو بايدن وإليزابيث وارين وبيتى باتتيج 

 

جو بايدن وبيرنى ساندرز ووارين
جو بايدن وبيرنى ساندرز وإليزابيث وارين

 

جو بايدن وسط المرشحين الديمقراطيين
جو بايدن وسط المرشحين الديمقراطيين

 

جو بايدن
جو بايدن

 

مناظرة الديمقراطيين
مناظرة الديمقراطيين

 

مناظرة المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية
مناظرة المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية

 


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الديمقراطيين

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الرئاسة الأمريكية 2020

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