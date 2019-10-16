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صور.. طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:30 م
صور.. طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى
الغربية - عادل ضرة

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استقبل الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا المهندس محمد قبطان منسق عام حملة "هنجملها" بحضور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لإطلاق مبادرة "هنجملها" من داخل الجامعة لزراعة 1000 شجرة مثمرة داخل الحرم الجامعي.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن مبادرة "هنجملها" تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في كليات الجامعة المختلفة ونشر الوعي البيئي ومكافحة الاحتباس الحراري.

وأكد الدكتور عماد عتمان حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات المجتمعية التي تخدم الوطن والمناطق المحيطة بالجامعة لنشر المساحات الخضراء، موضحاً استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجامعة والجهات المختصة لتحقيق هدف المبادرة الأساسي بالحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

وأضاف "عتمان" أن المبادرة انطلقت بزراعة أشجار مثمرة بكليات الزراعة والآداب والحقوق والتجارة.

وأوضح المهندس محمد قبطان، منسق المبادرة إلى تبني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة من خلال تدعيم الجامعة الحكومية بالأشجار المثمرة، مضيفا أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لإعادة زراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية بهدف اعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث، مؤكداً أن جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع تفتح أبوابها دائما أمام كل عمل وطني يخدم الوطن.

 

طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى (1)
طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى 

 

طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى (2)
طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى 

 

طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى (3)
طلاب طنطا يزرعون 1000 شجرة لتجميل الحرم الجامعى 

 


جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

طلاب جامعه طنطا

الاحتباس الحرارى

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