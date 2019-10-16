سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ضرب وسحل واعتقالات خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فى كتالونيا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:36 ص
صور.. ضرب وسحل واعتقالات خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فى كتالونيا كتالونيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلعت اشتباكات جديدة بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا وشرطة مكافحة الشغب فى وسط مدينة برشلونة الإسبانية فى وقت متأخر أمس الثلاثاء ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن تسعة من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال فى 2017.

اشتباكات عنيفة
اشتباكات عنيفة

 

وأضرم محتجون النار فى حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى فى شوارع وسط برشلونة بما فى ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التى تضم بعضا من أهم متاجر المدينة، وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا قرب المقر المحلى للحكومة الإسبانية حيث تقدمت الشرطة نحو المحتجين بالهراوات فى محاولة لكسب مساحة بعد حدوث مشاكل فى الأسيجة التى نصبتها. ولم يتسن الوصول بعد إلى الشرطة الوطنية للتعقيب.

إضرام النيران فى صناديق القمامة
إضرام النيران فى صناديق القمامة

 

اعتقالات للمحتجين
اعتقالات للمحتجين

 

اعتقالات
اعتقالات

 

تظاهرات ليلية عنيفة
تظاهرات ليلية عنيفة

 

سحل المتظاهرين
سحل المتظاهرين

 

شرطى يعتقل أحد المتظاهرين
شرطى يعتقل أحد المتظاهرين

 

شرطى يلاحق أحد المتظاهرين
شرطى يلاحق أحد المتظاهرين

 

متظاهرون يضرمون النيران فى صناديق القمامة
متظاهرون يضرمون النيران فى صناديق القمامة

 

 


كتالونيا

إسبانيا

كاتالونيا

اشتباكات

استقلال كتالونيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير شئون دولية: مظاهرات إقليم كتالونيا متوقعة بعد الأحكام بحق زعماء الانفصال

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:24 ص

شبح استقلال كتالونيا يهدد إسبانيا من جديد.. اشتعال برشلونة بعد مواجهات بين متظاهرين ورجال الشرطة.. إلغاء 110 رحلات جوية وإصابة 100 شخص واعتقال ثلاثة حصيلة الاحتجاجات.. ودعوات لإضراب من أجل الاستقلال

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:49 م

المتظاهرون يشعلون الحرائق فى شوارع إقليم كتالونيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:42 م

بث مباشر للاشتباكات والتظاهرات المطالبة بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:20 م

فيديو.. تجدد الإشباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين المطالبين بفصل إقليم كتالونيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة