صور.. ضرب وسحل واعتقالات خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فى كتالونيا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

اندلعت اشتباكات جديدة بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كتالونيا وشرطة مكافحة الشغب فى وسط مدينة برشلونة الإسبانية فى وقت متأخر أمس الثلاثاء ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن تسعة من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال فى 2017.



اشتباكات عنيفة

وأضرم محتجون النار فى حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى فى شوارع وسط برشلونة بما فى ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التى تضم بعضا من أهم متاجر المدينة، وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا قرب المقر المحلى للحكومة الإسبانية حيث تقدمت الشرطة نحو المحتجين بالهراوات فى محاولة لكسب مساحة بعد حدوث مشاكل فى الأسيجة التى نصبتها. ولم يتسن الوصول بعد إلى الشرطة الوطنية للتعقيب.



إضرام النيران فى صناديق القمامة



اعتقالات للمحتجين



اعتقالات



تظاهرات ليلية عنيفة



سحل المتظاهرين



شرطى يعتقل أحد المتظاهرين



شرطى يلاحق أحد المتظاهرين