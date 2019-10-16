صور.. ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء و15 طن ردة مجهولة المصدر بسوهاج

سوهاج – محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة، وضبط طن و300 كيلو جرام دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و 15 طن و470 كليو جرام ردة "أعلاف" مجهولة المصدر، و251مضبوطات متنوعة.

جاء ذلك خلال حملات تموينية ومرافق مكبرة شنتها الوحدات المحلية والمراكز بسوهاج الاسبوع الماضي بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، عن ضبط وإعدام 250 كيلو جرام أسماك فاسدة، و10 كيلو دجاج منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 114 من المضبوطات المتنوعة، وتحرير عدد 126 محضر منها " 21 محضر تموين، و12 محضر بيئة، و37 محضر صحة وعدم حمل شهادة صحية، و34 محضر إشغال طريق".

وقال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تم تحرير عدد 22 محضر تمويني متنوع خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بمدينة البلينا، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار محمد عبد الحميد امبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى تنفيذ حملة مكبرة بقرى، ونينة الشرقية والغربية، ونجع الشيخ حمد، ونجع ونينة البحري (العرايا) بقرية روافع القصير، أسفرت عن تحرير عدد 13 محضر متنوع منها، 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر عدم ترخيص، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم وضع شاش على اللحوم .

وفي مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمجلس قروي المدمر، أسفرت عن ضبط مطحن بقرية " تل الزوكي" يقوم بتحويل دقيق المخابز المدعم إلى دقيق فاخر للتداول في السوق السوداء، لافتاً الى مصادرة عدد 24شيكارة وزن 50كيلو جرام، وعدد 5 شكاير وزن 20 كيلوجرام، وضبط ميزان كهربائي، وماكينة خياطة، مشيرا إلى مداهمة مخزن لبيع الأعلاف بقرية كوم غريب، ضبط به 442 شيكارة ردة مجهولة المصدر وزن 35 كيلوجرام للشيكارة.

وأضاف رئيس مدينة طما انه تم التحفظ على مبيدات زراعية، وأدوات بيطرية ومنتجات منتهية الصلاحية خلال مداهمة مخزن للمبيدات الزراعية والأدوات البيطرية، لافتا إلى أنه تم تحرير 3 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة.

ولفت حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة إلى تنفيذ حملة مكبرة بنطاق المركز، أسفرت عن تحرير عدد 12 محضر منها " 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، ومحضرين عدم إعلان عن مواعيد العمل، ومحضر عدم وجود ميزان حساس، ومحضر ضبط 720 عبوة منظفات مجهولة المصدر، لافتاً الى مصادرة المضبوطات.

أما في مركز ومدينة المنشاة، قال شريف السيد حسين رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملة لضبط الأسواق والسلع الغذائية الغير صالحة، وأسفرت عن ضبط150كرتونة عصير، و100كيلوجرام عسل، و4طن ملح طعام، وبعض السلع الغذائية المتنوعة الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وذكر عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق، أسفرت عن تحرير عدد 13 محضر متنوع منها " 5 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر صحة، و5 محاضر تموين".

وفي مركز ومدينة جهينة، لفت ممدوح عباس رئيس المركز إلى تحرير عدد 21 محضر متنوع للمحلات التجارية ومحلات الجزارة بمدينة جهينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج عن ضبط 137 من المضبوطات المتنوعة في حملة مرافق مكبرة لرفع الإشغالات من الطريق العام، ومن أمام معهد القلب والجهاز الهضمي، ومستشفي اليوم الواحد، ومعهد الأورام، وكذلك بمنطقة المدينة الطبية، ومدينة العرائس، والكورنيش الغربي.



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي



حملات تموينية مكبرة بمراكز محافظة سوهاج الأسبوع الماضي (