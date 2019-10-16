صور.. صيانة أعمدة الإنارة وضبط 65 مخالفة تموينية بقرى أبوقرقاص بالمنيا

المنيا ــــ فريق المحافظات

شنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة أبوقرقاص بالمنيا حملات تموينية موسعة على المخابز البلدية بالتعاون مع الرقابة التموينية والجهات المعنية تنفيذا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع استغلال المواطنين .

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز إن الحملات أسفرت عن ضبط 65 مخالفة تموينية منها 28 بقرية بني عبيد و37 مخالفة بقرية اتليدم تنوعت ما بين مخالفات وزن ومواصفات وعدم إعطاء بون صرف وشهادات صحية ، مؤكدا على الاستمرار فى هذه الحملات يوميا منعا للاستغلال وللنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن و الحفاظ علي صحته من أي ضرر يقع عليه وتكثيف أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية ورفع كفاءة الإنارة في قرية اتليدم بمركز ابوقرقاص.

من ناحية أخرى تم رفع قدرة محول كهرباء طريق حرز قرية أبو رواش بقرية اتليدم إلى 300 ميجا وات ، فضلاً عن إزالة الأسلاك المخالفة وصيانة الكشافات في القرية والقرى التابعة لها وعمل الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء ، وفى هذا الصدد وجه رئيس المركز رؤساء القرى بضرورة تكثيف المرور على الشوارع والطرق للتأكد من أعمال الإنارة ومراجعة الأعمدة ورفع حالة التأهب القصوى والتدخل السريع للاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين والمداومة على أعمال الصيانة وتغيير التالف من الأعمدة وإصلاح الأعطال الكهربائية والإنارة باستبدال كشافات الكهرباء القديمة بكشافات ليد وصيانة الكشافات في الطرق العامة حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.



صيانة أعمدة الإنارة وضبط 65 مخالفة تموينية بقرى أبوقرقاص



صيانة أعمدة الإنارة وضبط 65 مخالفة تموينية بقرى أبوقرقاص



صيانة أعمدة الإنارة وضبط 65 مخالفة تموينية بقرى أبوقرقاص



صيانة أعمدة الإنارة وضبط 65 مخالفة تموينية بقرى أبوقرقاص