صور.. رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يوقع برتوكول تعاون مع بيت العائلة وخريجى الأزهر

الأقصر – أحمد مرعى

وقع الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، على برتوكول التعاون بين منطقة الأقصر الأزهرية والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر وبيت العائلة المصرية فى مجالات التعليم والتدريب والدعوة والفعاليات الدينية والوطنية.

وقد مثَّل مؤسستى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وبيت العائلة المصرية خلال توقيع البروتوكول ضياء الدين أحمد محمد المنسق العام، وتم توقيع البروتوكول بحضور جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية، حيث يأتى ذلك فى إطار تضافر الجهود والتنسيق بين الجهات العاملة فى المجال الديني، للعمل على تحقيق أعلى معدل من التأثير فى المجتمع لمواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة وتحصين النشء من التأثر بالأفكار الشاذة.

وقال ضياء الدين أحمد عقب إنتهاء توقيع البروتوكول، أن هذا البروتوكول يمثل نواة لتنفيذ مشروعات وبرامج عمل مشتركة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهتين لترسيخ قيم المواطنة ونشر منهج الوسطية والإعتدال والحد من ظاهرة التطرف، وذلك من خلال التعليم والتدريب والدعوة والإرشاد ومعالجة القضايا المجتمعية التى تحتاج لتدخل الجهات المنوط بها العمل الدعوى والفكري.

وكانت قد إنتهت منطقة الأقصر الأزهرية، من أعمال إنتخابات تشكيل المكتب التنفيذى فتيات لإتحاد طلاب معاهد منطقة الأقصر الأزهرية للعام الدراسى الحالى 2019/2020م، وذلك بحضور عبد الجليل محمد عبد الجليل مديرة إدارة رعاية الطلاب، وتحت إشراف الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وأشرف على إجراء الإنتخابات بمنطقة الأقصر الأزهرية، لجنة مكونة من كل من الدكتور يحى عبدالسلام وعبدالجواد أحمد الخطيب وهوارى أبازيد أحمد موجهى الرعاية، وأمين سر الإتحاد بنين عبداللطيف أحمد محمود، وقد أسفرت النتيجة عن التشكيل التالي:- (سامح عبدالعاطى أحمد حسن أمين إتحاد من معهد بنين أصفون الثانوى - يوسف نور الدين حسن أمين مساعد من معهد بنين المنشاة العمارى – عبد الرحمن حجاجى عبدالقادر مقرر اجتماعى من معهد بنين زرنيخ – عبد الله محمد عبدالوهاب مقرر دينى وثقافى من معهد المدامود - خالد محمد أحمد محمد مقرر فنى من معهد أرمنت الحيط – عبد الرحمن سلطان محمد مقرر علمى من معهد بنين العديسات - أسامة الطيب سيد مقرر رياضى من معهد كوم البعيرات).



رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يوقع برتوكول التعاون مع بيت العائلة وخريجي الأزهر

جانب من توقيع البروتوكول بين الدكتور خليفة وضياء الدين

فعاليات توقيع البروتوكول لتنفيذ مشروعات وبرامج عمل مشتركة بالاقصر