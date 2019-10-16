صور .. رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات

المنوفية - محمود شاكر

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل الحاسبات والمعلومات سير العمل بمبنى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والذى يجرى إنشاؤه وفقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات بهدف إنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات لتنمية مهارات طلاب وخريجى جامعة المنوفية والمنطقة المجاورة وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك داخل المنطقة المخصصة لإقامة مجمع التدريب والإبداع التكنولوجى داخل حرم جامعة المنوفية.

وأشار مبارك، إلى أن إنشاء هذا المعهد يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية الموارد البشرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى جمهورية مصر العربية، وبالإشارة إلى دور معهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة فى المساهمة فى دعم الصناعة فى مصر وذلك بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية بهدف تخريج وتأهيل أجيال من المحترفين للعمل بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونشر الوعى بالإتجاهات العالمية الحديثة فى هذه المجالات.

رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب خالد عبدالسلام مدير عام العلاقات العامة والإعلام، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.



رئيس جامعة المنوفية يتفقد مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات