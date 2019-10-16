صور.. رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة تقييم الجامعات ضمن مسابقة أفضل جامعة

أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، لجنة تقييم الجامعات المصرية فى إطار زيارتهم للجامعة ضمن مشاركتها فى المسابقة الرئاسية للعام الثانى على التوالى والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى المؤتمر السادس للشباب العام الماضى لاختيار أفضل جامعة مصرية، وذلك تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى فازت جامعة أسيوط فى العام الماضى 2018/2019 بالمركز الثانى كأفضل جامعة مصرية.



رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة تقييم الجامعات فى إطار زيارتها لتقييم الجامعة ضمن المسابقة الرئاسية

وصرح رئيس جامعة أسيوط، بأن لجنة التقييم تضم العميد تامر أبو بكر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس طارق عبد الرحمن مدير المشروعات بوحدة تنفيذ المشروعات بوزارة التعليم العالى والدكتور وليد محمود من المتخصصين بالعمل بذات الوحدة والأستاذ محمد موسى معاون وزيرة التضامن والأستاذ محمد أحمد عضو فنى بمكتب وزارة التعليم العالى ، حيث كان فى استقبالهم بصحبة رئيس الجامعة الدكتور شحاتة غريب والدكتور أحمد المنشاوى والدكتورة مها غانم نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات إلى جانب وجود عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

وقال الدكتور طارق الجمال إن زيارة الجامعة هذا العام تستهدف تقييم الجامعة من خلال عدة محاور مختلفة تتضمن تطوير المنشآت والبنية التحتية وجهود الجامعة وخطتها فى التحول الرقمى وكذلك مساهمة الجامعة فى تطوير العشوائيات.

وخلال اللقاء أكد رئيس جامعة أسيوط، نجاح الجامعة فى تنفيذ عدد من الإنجازات ضمن استراتيجيتها لتطوير خدماتها التعليمية وكذلك ضمن خطتها من أجل اكتمال التحول الرقمى إلى جانب دورها البيئى والمجتمعى وكذلك الدور الهائل والمتميز الذى تقوم به فى توفير خدمة طبية هى الأكبر والأحدث من نوعها على مستوى الصعيد وهو ما مكنها فى المشاركة الفاعلة والمثمرة فى مختلف المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى لتوفير الرعاية الصحية للمصريين، كاشفاً أن العام المالى الماضى شهد تركيب دعامات للقلب فقط بأكثر من 60 مليون جنيه وكذلك مفاصل صناعية لعلاج الكسور والعظام بنحو 220 مليون جنيه إلى جانب استقبال مستشفيات أسيوط الجامعية لأكثر من 2 مليون مواطن من 9 محافظات من الوجه القبلى وهو ما تتضمن استقبال 50 ألف مصاب حوادث بقسم الطوارئ وإجراء 16 ألف عملية كبرى لعلاج الإصابات والطوارئ خلال عام واحد فقط وهو ما كان دافعاً لتكثيف العمل لسرعة إنهاء أكبر مستشفى للإصابات على مستوى الجمهورية والمقرر بدء العمل بها خلال العام القادم 2020 .

كما أشار رئيس جامعة أسيوط إلى مساعى الجامعة للانتقال إلى مصاف جامعات الجيل الثالث التى تعمل على تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية لصالح تطوير الصناعة وذلك من خلال انفرادها بالكلية الوحيدة على مستوى الوطن العربى والدول الأفريقية والمختصة لصناعة السكر، وكذلك وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة التى تقوم بدور رائد فى المجال الصناعى وتقدم أول خدمة للإسعاف الصناعى والذى يخدم مختلف المصانع والشركات فى مصر، إلى جانب تصميم القطار بطابقين والذى يجرى تصنيعه بالتعاون مع الجهات المختصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك تعاونها مع هيئة صك العملة فى تصميم أفران مخصصة لذلك المجال .

كما أشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن العام الجديد 2019/2020 شهد انطلاقة قوية ومميزة وهو ما جاء ثمرة لخطة موسعة لإدارة الجامعة استعداداً للعام الجامعى وهو ما تم بفضل العمل المكثف وتكاتف الجهود بين إدارات الكليات والإدارات المعنية وكذلك بمشاركة فاعلة من طلاب الجامعة .



رئيس جامعة أسيوط يستقبل لجنة تقييم الجامعات فى إطار زيارتها لتقييم الجامعة ضمن المسابقة الرئاسية