صور.. "تنمية المشروعات" بأسيوط يعقد ندوات لطلاب الجامعة عن كيفية إقامة وإدارة المشاريع

أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم مشروعات الشباب وتوفير فرص العمل وتأهيلهم وتدريبهم من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز وفقًا لاحتياجات سوق العمل وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة والمشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" ومختلف القطاعات التنفيذية.

وأشار رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، إلى أنه وفقًا لخطة الجهاز والبروتوكولات الموقعة مع مختلف الجهات الحكومية ومنها جامعة أسيوط تم تنفيذ 10 ندوات خلال شهر أكتوبر بالتعاون مع كليات تربية نوعية وطب بيطرى والطفولة للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية وريادة الأعمال وبمشاركة عمداء الكليات بالجامعة ومسئولى الجهاز لتعريف الطلاب بدور الجهاز وكيفية تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأوجه الدعم المقدمة من الدولة وكيفية الحصول على القروض والمنح ووضع دراسة جدوى للمشروعات المختلف وكيفية إدارة المشروع فضلًا عن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالاستعانة بالخبرات والكوادر المدربة والمتخصصة.



تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة



تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة



تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة



تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة



تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة