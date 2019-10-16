سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "تنمية المشروعات" بأسيوط يعقد ندوات لطلاب الجامعة عن كيفية إقامة وإدارة المشاريع

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:48 ص
صور.. "تنمية المشروعات" بأسيوط يعقد ندوات لطلاب الجامعة عن كيفية إقامة وإدارة المشاريع جانب من الندوات
أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم مشروعات الشباب وتوفير فرص العمل وتأهيلهم وتدريبهم من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز وفقًا لاحتياجات سوق العمل وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة والمشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" ومختلف القطاعات التنفيذية.

 

وأشار رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، إلى أنه وفقًا لخطة الجهاز والبروتوكولات الموقعة مع مختلف الجهات الحكومية ومنها جامعة أسيوط تم تنفيذ 10 ندوات خلال شهر أكتوبر بالتعاون مع كليات تربية نوعية وطب بيطرى والطفولة للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية وريادة الأعمال وبمشاركة عمداء الكليات بالجامعة ومسئولى الجهاز لتعريف الطلاب بدور الجهاز وكيفية تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأوجه الدعم المقدمة من الدولة وكيفية الحصول على القروض والمنح ووضع دراسة جدوى للمشروعات المختلف وكيفية إدارة المشروع فضلًا عن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالاستعانة بالخبرات والكوادر المدربة والمتخصصة.

 

تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة (1)
تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة 

 

تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة (2)
تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة 
 
تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة (3)
تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة

 

تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة (4)
تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة 

 

تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة (5)
تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة 

 

تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة (6)
تنفيذ 10 ندوات للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية بكليات الجامعة

اسيوط

تنمية المشروعات

المشروعات متناهية الصغر

مشروعك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة