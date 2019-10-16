صور.. تظاهرات داعمة لدونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر عدد من مؤيدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعما للرئيس أثناء عقد مناظرة المتنافسون الديمقراطيون على ترشيح الحزب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وستكون المناظرة فرصة أخيرة لعدد منهم لمواصلة التواجد فى السباق، بينما يسعى المرشحون الأبرز إلى كسب أرضية جديدة وإثبات جدارتهم بخوض انتخابات تأتى فى ظل تطورات سياسية متلاحقة فى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تلقى تحقيقات عزل الرئيس دونالد ترامب بظلالها بقوة على الحدث، لاسيما أنها بدأت بعد شكوى أحد المسئولين من المكالمة الهاتفية التى أجراها الرئيس دونالد ترامب مع رئيس أوكرانيا وطلب فيها التحقيق بشأن عمل نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطى الأوفر حظًا لخوض السباق.